Bellingham passeert Cristiano Ronaldo op makkelijke middag voor Real Madrid

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 18:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:34

Jude Bellingham was zaterdagmiddag andermaal van grote waarde voor Real Madrid. De Engelse topaankoop van de Koninklijke nam in het duel met Osasuna de eerste twee treffers voor zijn rekening. De middenvelder staat zodoende op acht doelpunten in acht LaLiga-duels. Daarmee doet hij het beter dan clubicoon Cristiano Ronaldo, die in zijn eerste acht wedstrijden tot 'slechts' zeven treffers kwam. Vinícius Júnior en Joselu zorgden uiteindelijk voor een eclatante 4-0 zege. Real neemt de koppositie weer over van Girona, dat eerder op de dag met 0-1 won bij Cádiz.

Real-trainer Carlo Ancelotti koos voor Vinícius en Joselu als zijn spitsen, wat inhield dat Rodrygo op de bank plaatsnam. Bellingham stond achter dat duo geposteerd. Luka Modric, Eduardo Camavinga en Federico Valverde waren de controleurs op het middenveld. Doelman Kepa Arrizabalaga zag Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger en Ferland Mendy voor zich.

Real kwam al in de negende minuut op voorsprong. Modric heroverde het balbezit op het middenveld en had een strakke pass in huis richting de zestien, waar hij de mee opgekomen Carvajal vond. De rechtsback legde uitstekend klaar op Bellingham, die van dichtbij feilloos raak schoot: 1-0.

Real had geen kind aan de bezoekers uit Pamplona en dat was ook te zien aan de mate van urgentie bij de thuisploeg. Hoewel Real domineerde en het positiespel prima verzorgd was, bleven echt grote kansen uit.

Een kleine tien minuten na rust maakte Bellingham zijn tweede van de middag. Na een heerlijke sleepbeweging combineerde hij met Valverde, waarna eerstgenoemde onder doelman Sergio Herrera door raak schoot: 2-0. De 3-0 betekende de definitieve beslissing, al zal niemand op dat moment meer hebben gedacht aan een stunt van Osasuna.

Na een fout in de opbouw van Osasuna ging het razendsnel. Valverde stuurde Vinícius diep en de Braziliaan liet David García zijn hielen zien. Herrera werd kinderlijk eenvoudig omspeld en de derde Madrileense goal was een feit. De 4-0 viel in de 70ste minuut. Een dieptepass kwam terecht bij Vinícius, die zijn man van zich afhield en perfect klaarlegde op Joselu. Voor de huurling van Espanyol was het een koud kunstje om de verre hoek te vinden.

Bellingham werd een publiekswissel gegund en Real kreeg ook nog de uitgelezen kans om de 5-0 aan te tekenen. Invaller Toni Kroos schoot tegen de arm van David García, die nog net in zijn eigen zestien stond. Joselu ging achter de bal staan, maar stuitte op Herrera. De doelman kon een grote lach op zijn gezicht niet onderdrukken. Het was de laatste kans van de wedstrijd.

En opnieuw Bellingham ?1?? De Engelsman maakt zijn tweede van de wedstrijd en zijn achtste in totaal om Real Madrid op 2-0 te zetten tegen Osasuna ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/zk8sH6RVrU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 7, 2023