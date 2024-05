Belgische profclub houdt op te bestaan; woede richt zich tot grootaandeelhouder

KV Oostende raakt zijn proflicentie definitief kwijt, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De Belgische eerstedivisionist moet vrijdag een volwaardig licentiedossier voorleggen, maar dat gaat de club niet lukken.

Woensdag werd al bekend dat de kans op een overname, wat vereist was om de club te redden, nagenoeg onmogelijk was. Dat blijkt nu ook het geval. De club laat weten dat het faillissement op 3 juni wordt aangevraagd.

"Na de berichtgeving van gisteren moeten we spijtig genoeg bevestigen dat er geen mirakeloplossing meer uit de bus is gekomen om een overname te verwezenlijken", vertelt bewindvoerder Werner Van Oosterwyck. "Dit betekent dat KVO morgen geen volwaardig licentiedossier kan indienen bij het C-Sar." C-Sar staat voor Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector.

"Zonder licentie zakken we naar de tweede Amateurklasse maar daar kunnen wij de grote schuldenlast niet aflossen. In mijn hoedanigheid als tijdelijk bewindvoerder zal ik dus niet anders kunnen dan op 3 juni het faillissement van KV Oostende aanvragen. Ik besef dat dit een zware klap is voor een hele community: fans, (jeugd-)spelers, trainers, sponsors, medewerkers, vrijwilligers."

Het verhaal van Oostende nam de laatste tijd een treurige wending. Vrijwilligers, leveranciers, medewerkers en ook spelers konden niet langer volledig worden uitbetaald. Ook moest er worden bezuinigd op basisbehoeften, zoals koffie in de kantine en bureaus voor het kantoorpersoneel.

Als hoofdschuldige van de malaise wordt massaal gewezen naar Marc Coucke. De meesterondernemer stuwde de club naar grote hoogtes en een schat aan hoogtepunten, maar liet ook een onzekere toekomst achter toen hij in 2017 naar Anderlecht vertrok.

Ook grootaandeelhouder Paul Conway wordt door Van Oosterwyck gezien als een van de hoofdschuldigen. De Amerikaan wordt verweten dat hij niet genoeg medewerking verleende aan de overname van de club. Conway liet weten open te staan staan voor een overname, maar dat wordt ontkend door Van Oosterwyck.

“Ik wil ook nog even terugkomen op de beweringen van Paul Conway in de pers dat er medewerking was van hem in het overnamedossier", vertelt de bestuurder. "Dit kunnen we ten stelligste ontkennen: Aanvankelijk weigerde Paul Conway zelfs halsstarrig elke medewerking. Vóór de komst van mezelf als voorlopig bewindvoerder weigerde hij zelfs pertinent gesprekken tot overname."

"Na lange tijd elke onderhandeling te blokkeren en erna exuberante en veranderende eisen te stellen, was Paul Conway deze week inderdaad akkoord om zijn aandelen van de hand te doen voor een symbolische euro. Wél eiste hij nog 600.000 euro op zodra de overname in orde was. Wat dus op hetzelfde neerkomt als geld vragen voor de aandelen. Bovendien impliceert dit dat de andere aandeelhouders dan ook recht hadden op elk 600.000 euro."

"Dit terwijl de aandelen geen enkele waarde meer hadden. Integendeel, er hangen schulden aan vast. Geen enkele overnemer zou betalen om deze aandelen in handen te krijgen. Bij een overname door de investeerders van Mark Campbell zouden Paul Conway en de overige aandeelhouders bij een promotie naar 1A wél nog een bedrag overhandigd krijgen. Dit voorstel werd óók geweigerd door Conway."

Zodoende valt het doek voor Oostende. Een Nederlander die meest recentelijk actief was bij Oostende is Kjell Scherpen. De doelman schopte het in 2022, als huurling van Brighton & Hove Albion, zelfs tot het Nederlands elftal. Hij zat op de bank voor de Nations League-duels met Wales en Polen in juni van dat jaar.

Bekende namen als Arthur Theate, Fabrice Ondoa, Tom De Sutter, Thierry Ambrose, Liam Bossin, Fashion Sakala en Jack Hendry droegen ook het shirt van de club uit de Belgische kustplaats.

