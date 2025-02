Belgische Pro League komt met rampzalig nieuws voor Beerschot en Dirk Kuijt

De Jupiler Pro League gaat pas vanaf het seizoen 2026/27 aan de slag met een nieuw competitieformat, zo is donderdag besloten tijdens een vergadering in het Belgische Diegem.

Door deze beslissing verdwijnen de play-offs vanaf 2026 uit het Belgische voetbal. Het aantal ploegen dat actief is op het hoogste niveau zal van zestien naar achttien gaan.

Tijdens de vergadering van donderdag, waarbij onder meer alle profclubs aanschoven, waren 33 stemmen nodig om het nieuwe competitiemodel erdoor te krijgen. Er werd 34 keer vóór gestemd.

De unieke play-offs verdwijnen na achttien jaar uit het Belgisch voetbal. Jarenlang werd deze competitievorm fel bekritiseerd door voetballiefhebbers.

Bij het nieuwe format is de nummer één van het reguliere seizoen de kampioen en krijgt de top vier een Europees ticket. De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks naar de Challenger Pro League.

Bij de meeste clubs zal de vlag uitgaan na het nieuws van donderdag, maar Beerschot en trainer Dirk Kuijt zien een mogelijke escape in het water vallen. De nieuwe regelgeving geldt pas vanaf het seizoen 2026/27.

Als het nieuwe format per direct in gang was gezet, was de kans op handhaving plotseling een stuk groter geworden voor hekkensluiter Beerschot. De nieuwe indeling biedt namelijk plaats voor meer clubs op het hoogste niveau.

Daardoor zou de nummer vijftien plots zeker zijn van handhaving. Kuijt had in dat gunstige scenario alsnog vijf punten moeten inlopen op KV Kortrijk, maar moet nu zelfs minstens 10 punten meer halen dan nummer veertien STVV in het restant van de competitie.