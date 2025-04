Belgische media zeggen vrijwel hetzelfde over hoofdrolspeler in Nederlandse bekerfinale

De historische bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft ook buiten Nederland indruk gemaakt, met name in België. Daar zijn de media laaiend enthousiast over Jari De Busser, de Belgische doelman die in De Kuip uitgroeide tot absolute uitblinker tijdens de zenuwslopende finale tegen AZ.

Go Ahead Eagles nam De Busser vorig jaar in augustus transfervrij over van Lommel SK. De verwachting was toen dat de 1,90 meter lange keeper eerste keus onder de lat zou worden, maar Paul Simonis koos aanvankelijk voor Luca Plogmann als basisdoelman.

In de winterstop voerde Simonis een drastische wijziging door: De Busser werd vanaf dat moment de nummer één onder de lat en speelde sindsdien veertien officiële wedstrijden.

De Busser pakte op Tweede Paasdag in De Kuip tegen AZ een hoofdrol met enkele waanzinnige reddingen. De mooiste was waarschijnlijk de save op een schot van AZ-spits Troy Parrott, dat De Busser dankzij een uiterste krachtsinspanning uit de kruising wist te tikken. Met hulp van de paal voorkwam de Belg een vroege tegentreffer.

Ook daarna hield De Busser zijn ploeg meermaals op de been, bijvoorbeeld door in de absolute slotfase een-op-een met Mexx Meerdink redding te brengen. Ook Belgische media schrijven over de heldenrol van de 25-jarige keeper. "De Busser maakt zich onsterfelijk in Nederlandse bekerfinale," kopt Het Laatste Nieuws.

Ook Sporza belicht het Belgische tintje van de eindstrijd: "AZ versus Go Ahead Eagles. Ofwel: Maarten Martens tegen Jari De Busser en Mathis Suray. In de finale beet de topfavoriet zijn tanden stuk op die dekselse De Busser. De Belg speelde duidelijk de wedstrijd van zijn leven. Mét een happy ending."

Ook Het Nieuwsblad is onder de indruk van de prestatie van de 24-jarige goalie. "Jari De Busser ontpopt zich tot volksheld!" jubelt de krant. "De Busser groeide uit tot absolute man van de match en kroonde zich tot volksheld in de penaltyreeks door er twee te stoppen. Wat een partij van de Belgische goalie. Voor het AZ van trainer Maarten Martens werd het een bekerfinale in mineur."