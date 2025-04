Belgische media prijzen Kasper Dolberg na 4 doelpunten, maar balen van één gebeurtenis

De Belgische pers is lovend over het optreden van voormalig Ajacied Kasper Dolberg. De 27-jarige spits heeft woensdagavond vier keer gescoord voor RSC Anderlecht in de 5-0 overwinning op KAA Gent.

De fans van Anderlecht hebben een flinke traktatie gekregen met de 5-0 zege van hun ploeg op Gent. Dolberg werd de Man of the Match met vier treffers.

Daarmee is de spreekwoordelijke ketchupfles geleegd door de Deense spits, daar hij sinds begin februari geen doelpunt meer had gemaakt. In de tussentijd was Dolberg korte tijd uit de roulatie met een knieblessure.

De Belgische pers is enkel positief over Dolberg. “Vier doelpunten in één wedstrijd? Uiteraard ben je dan man van de wedstrijd”, schrijft Sporza over zijn prestatie.

Het Nieuwsblad had Dolberg graag langer in actie gezien. “5-0 na een uur spelen. Het sein om Dolberg zijn publiekswissel te gunnen. Jammer, want wij hadden de Deen er graag vijf in één wedstrijd zien maken.”

Dolberg was met minder dan een hattrick zelf ook niet tevreden geweest. “Ik zou boos zijn geweest als ik er niet drie had gescoord”, geeft hij bij Sporza aan.

Anderlecht heeft het moeilijk de laatste weken. Deze overwinning was pas de eerste in de play-offs van dit seizoen. Komende zaterdag mag Gent thuis op herkansing tegen Anderlecht.