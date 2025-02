Belgische competitie gaat radicaal op de schop; uitstekend nieuws voor Dirk Kuijt aanstaande

De Jupiler Pro League gaat vanaf komend seizoen flink op de schop. Het systeem met play-offs aan de bovenkant en onderkant van de Belgische competitie gaat zo goed als zeker verdwijnen voor een variant zonder play-offs. Omdat het aantal ploegen daarbij van zestien naar achttien gaat, betekent dat uitstekend nieuws voor onder meer het Beerschot van trainer Dirk Kuijt. Donderdag volgt er definitief duidelijkheid.

Op die donderdag, 27 februari, vindt de algemene vergadering van de Jupiler Pro League plaats. Hoofdonderwerp zal de nieuwe competitieformat zijn. De afgelopen tijd is er veelvuldig vergaderd over de toekomst van de Pro League.

Zo werd de optie besproken om het aantal deelnemers van zestien naar veertien ploegen terug te schroeven, met behoud van play-offs. Het is echter zeer onrealistisch dat die optie twee derde van de benodigde stemmen behaalt. Dat geldt ook voor de variant met zestien ploegen, waarvan er vier (in plaats van zes) deel zouden nemen aan de Champions' Play-Offs.

Sporza meldt dat alles er nu op wijst dat de Pro League uitgebreid wordt naar achttien ploegen en dat alle play-offs verdwijnen. Topclubs Club Brugge en Anderlecht zijn groot voorstander van deze nieuwe opzet, omdat zij minder competitiewedstrijden willen spelen en hun blik meer op de Europese duels willen richten.

KRC Genk, AA Gent en Royal Antwerp willen eveneens minder wedstrijden spelen, maar in principe met behoud van de play-offs. Ploegen in de onderste regionen, waaronder hekkensluiter Beerschot, zijn weer groot voorstander van een competitieopzet zonder play-offs en met achttien teams, omdat de kans op degradatie dan een stuk afneemt.

Als het voorstel wordt aangenomen, en er vanaf komend seizoen achttien in plaats van zestien ploegen deelnemen, betekent dat dat het aantal potentiële degradanten uit de Pro League daalt van drie naar één. Hekkensluiter Beerschot staat momenteel zestiende en dus laatste. Het gat naar nummer vijftien KV Kortrijk bedraagt vijf punten, terwijl het als veertiende geplaatste Sint-Truidense VV tien punten meer heeft.

Als het voorstel wordt goedgekeurd en Beerschot aan het einde van het seizoen laatste eindigt, zou de club aan het einde van het seizoen mogelijk een promotie/degradatie-play-off moeten spelen om lijfsbehoud. Zodoende lonkt er een ontsnappingsroute voor Kuijt, die weet dat de onderste twee ploegen normaliter rechtstreeks zouden degraderen.

"Sinds de laatste vergadering won een oud recept plots in sneltempo aan kracht. En het is verrassend simpel: een formule met 18 ploegen zónder play-offs", schrijft Sporza. Het is overigens nog niet zeker of de nummer laatst van het lopende seizoen daadwerkelijk de play-offs in hoeft. "Het is een van de formaliteiten die de komende dagen nog uitgeklaard moet worden."