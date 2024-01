Belgisch toptalent Arthur Vermeeren vertrekt voor 18 miljoen euro naar Atlético

Arthur Vermeeren maakt de overstap naar Atlético Madrid, zo meldt de club vrijdagavond via de officiële kanalen. Het Belgische toptalent kost de Madrilenen een vaste transfersom van achttien miljoen euro en vijf miljoen euro aan bonussen. Hij verlaat Royal Antwerp FC onmiddellijk en tekent tot medio 2030 bij los Colchoneros.

Afgelopen woensdag ontbrak Vermeeren al in het Belgische bekertoernooi, wanneer Antwerp het opnam tegen OH Leuven. Dat Vermeeren zou vertrekken mocht geen verrassing meer heten.

De middenvelder uit Lier werd al langere tijd intensief gevolgd door scouts van Europese topclubs. Antwerp hoopte desondanks dat Vermeeren tot het einde van het seizoen zou blijven, maar dat is niet gebeurd.

In een eerder stadium meldde Romano al dat Antwerp een doorverkooppercentage bedongen heeft in de onderhandelingen met Atlético Madrid.

Vermeeren kende vorig seizoen een fantastisch seizoen met Antwerp. De club won het nationale bekertoernooi en werd na een krankzinnige laatste speeldag kampioen. Aan het begin van het huidige seizoen schreef Vermeeren zijn derde prijs bij Antwerp bij: de Belgische Supercup. Vermeeren was ook dit seizoen een onbetwiste basisspeler onder trainer Mark van Bommel.

De achttienjarige Vermeeren doorliep de jeugd van Lierse SK en KV Mechelen, waarna hij zich in de zomer van 2021 aansloot in de jeugdopleiding van Antwerp. Al snel werd duidelijk dat de nu tweevoudig A-international van België een bepalende rol zou spelen op het middenveld van Antwerp.

Vermeeren speelde uiteindelijk 66 duels in de hoofdmacht van the Great Old. Daarin was de technisch begaafde rechtspoot goed voor drie treffers en acht assists. Eerder dit seizoen blonk hij onder meer uit tegen FC Barcelona in de groepsfase van de Champions League.

