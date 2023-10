België - Zweden gestaakt na dubbele moordaanslag; stadionspeaker waarschuwt fans

Maandag, 16 oktober 2023 om 22:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:10

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Zweden van maandagavond is gestaakt bij een 1-1 tussenstand, zo meldt onder meer Sporza. Aanleiding daarvoor is de aanslag die eerder op de avond in Brussel heeft plaatsgevonden, de stad waar ook het duel werd afgewerkt. Bij de aanslag kwamen volgens verschillende media twee Zweedse supporters om het leven. Alle supporters moeten op hun plek blijven zitten.

Volgens diverse Belgische media willen en kunnen de Zweden niet meer verder spelen. Na een crisisoverleg in het Koning Boudewijnstadion is besloten dat het duel gestaakt werd.

De Zweedse veiligheidsverantwoordelijke deelde tijdens de wedstrijd mee dat de federatie nog niet officieel op de hoogte is van de moord op twee landgenoten.

Verschillende directieleden van de Zweden verlieten in de eerste helft de eretribune om aan te sluiten op een topoverleg met alle betrokken partijen.

Omdat de dader nog op de vlucht is, worden alle bezoekende fans geïnformeerd om niet op straat te komen in de kleuren van het land.

De twee omgekomen personen hebben de Zweedse nationaliteit, bevestigen bronnen binnen de politie aan de krant. De schietpartij vond plaats rond 19:15 uur op vijf kilometer van het Koning Boudewijnstadion, waar de Rode Duivels aantraden tegen Zweden.

De Waalse krant Sudinfo meldt dat een dader ‘Allahu akbar’ geroepen zou hebben en dat hij schoot met een Kalasjnikov-achtig wapen vanaf zijn scooter. Op beelden die rondgaan op het internet is te zien dat de dader een fluorescerend vest droeg.