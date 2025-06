België weet niet te winnen tegen Noord-Macedonië; Perisic blinkt uit bij winnend Kroatië

België heeft niet weten af te rekenen met Noord-Macedonië. Maxim de Cuyper maakte de openingstreffer, maar zag Ezgjan Alioski in de slotfase de verdiende gelijkmaker maken: 1-1. Kroatië wist eenvoudig af te rekenen met Gibraltar, dankzij een hattrick aan assists van Ivan Perisic: 0-7

Noord-Macedonië - België 1-1

België kwam na 25 minuten spelen goed weg. Eljif Elmas sneed naar binnen vanaf de linkerflank en raakte de paal, waarna Alioski in de rebound voor een leeg doel opnieuw op de paal schoot.

De Belgen begonnen langzaam wat meer aan te vallen en kwamen op slag van rust op voorsprong. Na een mooie combinatie door de as nam Romelu Lukaku de bal slim mee. Het schot van de spits werd nog van de lijn gehaald, maar linksback De Cuyper was alert bij de rebound: 0-1.

Na rust kreeg de thuisploeg opnieuw een grote kans via Elmas. De voormalig speler van Napoli krulde de bal schitterend in de verre hoek, maar zag een streep door zijn doelpunt gaan. Rechtsachter Bojan Ilievski raakte de bal aan in buitenspelpositie.

Noord-Macedonië maakte het België lastig, maar leek lange tijd in Skopje met lege handen achter te blijven. In de slotfase kreeg het land dan toch waar het recht op had. Alioski wist een lange bal achter de defensie van de Belgen op schitterende wijze af te maken: 1-1.

Gibraltar - Kroatië 0-7

Kroatië, met Josip Sutalo, Luka Modric en Josko Gvardiol op de bank, brak de ban na een halfuur spelen. Ivan Perisic gaf voor en Mario Pasalic kopte onberispelijk raak in de linkerbovenhoek. Bij de 0-2 van Ante Budimir enkele minuten later fungeerde Pasalic juist als aangever. Na een uur spelen was alle spanning verdwenen toen Franjo Ivanovic raak schoot in de rechterbenedenhoek.

De Kroaten hadden de smaak te pakken en het was Ivanovic die, op aangeven van Perisic, de stand naar 0-4 tilde. Het was de uitblinkende Perisic, goed voor drie assists, de de 0-5 tegen de touwen krulde een kwartier voor het einde. Andrej Kramaric deelde ook in de feestvreugde van Kroatië en tekende voor de 0-6 tegen de voetbaldwerg, om twee minuten later zijn tweede van de avond te produceren. Een check van de VAR bracht daar geen verandering in. Er was ook nog speeltijd voor de Kroatische vedette Luka Modric (39), die op weg lijkt naar AC Milan.