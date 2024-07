Zorgen in België: verdediger Thomas Meunier valt week voor start EK uit met hamstringblessure

Het lijkt erop dat Thomas Meunier niet in actie kan komen op het EK voetbal. De Belgische verdediger viel zaterdagavond uit in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Luxemburg (3-0) en greep meteen naar zijn hamstring. Bondscoach Domenico Tedesco vreest het ergste.

Het duel tussen België en Luxemburg was net een kwartier onderweg, toen Meunier naar zijn hamstring greep en om een wissel vroeg. Even daarvoor was de verdediger van Trabzonspor uit het niets op de grond gaan zitten.

"De voornaamste conclusie van deze wedstrijd is dat we Thomas verloren hebben", verzuchtte Tedesco na afloop. "Morgenvroeg (zondag, red.) gaan we een MRI laten maken, maar het ziet er niet goed uit."

"Ik ben ontgoocheld. We weten wat de situatie rond onze backs is. Dit doet pijn. Oók op persoonlijk vlak - je voelde in de kleedkamer dat Thomas een positieve gast en superprof is."

Meunier werd vervangen door Maxim De Cuyper, die zijn kansen op speelminuten op het EK ziet toenemen. "Normaal zijn we met genoeg. Maar we gaan eerst de blessure van Thomas goed bekijken en nadien de situatie op een rustig moment analyseren", aldus Tedesco.

Een andere speler die geblesseerd achterbleef in de kleedkamer was Axel Witsel. De zorgen om de middenvelder zijn echter minder groot. "Dat was eerder uit voorzorg", aldus Tedesco. "Hij zei dat het beter was om geen risico's te nemen. Vandaar de wissel."

België opent het EK op 17 juni tegen Slowakije. Daarna volgen wedstrijden tegen Roemenië (22 juni) en Oekraïne (26 juni). Afgelopen week rekende de ploeg van Tedesco in oefenduels af met Montenegro (2-0) en Luxemburg (3-0).