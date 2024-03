België treedt in zeer opvallend Kuifje-outfit aan op het EK in Duitsland

Domenico Tedesco heeft donderdagochtend de 23-koppige selectie voor de aankomende interlandperiode bekendgemaakt. De oefenmeester is daarnaast door de Belgische voetbalbond beloond met een contractverlenging.

De Rode Duivels hebben eind maart twee oefeninterlands op de planning staan. Op 23 maart spelen de zuiderburen eerst in het Aviva Stadium in Dublin tegen Ierland, alvorens ze drie dagen later oefenen tegen Engeland op Wembley.

Domenico Tedesco trainde in het verleden onder meer Schalke 04 en RB Leipzig, voordat de Duits-Italiaanse oefenmeester Roberto Martínez opvolgde na diens teleurstellende WK-optreden in Qatar. In de kwalificatiepoule voor het EK bleef België onder leiding van Tedesco ongeslagen. In de tussentijd won Tedesco met de Belgen twee oefeninterlands tegen Duitsland (2-3) en Servië (1-0).

De goede prestaties bleven bij de KBVB niet onopgemerkt en donderdag meldde de bond via de officiële kanalen dat Tedesco nog tot en met het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada aan het roer staat. Het contract van de bondscoach liep nog door tot na het EK in Duitsland van aankomende zomer.

Tot de 23-koppige selectie van België behoort onder andere Johan Bakayoko. De rechtsbuiten van PSV heeft inmiddels negen wedstrijden op zijn naam staan voor zijn land.

Kuifje

Het was een dag van bekendmakingen in België. Naast de contractverlenging van de bondscoach en de opgeroepen spelers werden ook de tenues van het komende jaar uitgelicht. Vooral het opvallende uitshirt van de Belgen krijgt op social media veel aandacht. Op het EK in Duitsland treden de zuiderburen namelijk aan in een lichtblauw shirt met een bruine broek en witte sokken. Het is een verwijzing naar de Belgische stripfiguur Kuifje.

Piet Vandendriessche, algemeen directeur van de Belgische voetbalbond was in zijn nopjes met het nieuwe uitshirt voor de heren en dameselftallen van de nationale ploeg: “Kuifje veroverde niet alleen mijn hart en geest toen ik opgroeide, maar ook die van vele andere generaties. Dat is precies wat de Rode Duivels en the Red Flames proberen te bereiken. Hopelijk geeft Kuifje hen de inspiratie om geweldige prestaties neer te zetten”, vertelde hij opgetogen.

De gehele selectie van België

Doelmannen

Arnaut Bodart, Koen Casteels, Matz Sels en Thomas Kaminski.

Verdedigers

Timothy Castagne, Koni de Winter, Zeno Debast, Wout Faes, Thomas Meunier, Arthur Theate en Jan Vertonghen

Middenvelders

Amadou Onana, Charles de Ketelaere, Orel Mangala, Youri Tielemans, Olivier Deman, Arthur Vermeeren en Aster Vranckx.

Aanvallers

Johan Bakayoko, Michy Batshuayi, Jérémy Doku, Dodi Lukébakio, Loïs Openda, Romelu Lukaku en Leandro Trossard.