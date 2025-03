België staat op de rand van degradatie uit A-League na afgang tegen Oekraïne met debutant Jorthy Mokio

België staat op de rand van degradatie uit de A-League van de Nations League. In het heenduel van de play-off met Oekraïne gingen de Rode Duivels met 3-1 onderuit. Komende zondag is de return in België, waar het land een laatste kans voor lijfsbehoud in de hoogste klasse van het toernooi. Ajacied Jorthy Mokio mocht als invaller debuteren bij de nationale ploeg.

De Rode Duivels kwamen in de openingsfase direct onder druk te staan, want doelman Thibaut Courtois moest in de eerste vijf minuten al twee keer redding brengen.

Na de tiende speelminuut nam Kevin De Bruyne de regie in handen. De aanvallende middenvelder probeerde het met een schot richting het Oekraïense doel, maar zijn poging ging rakelings over. Even later slaagde ook Romelu Lukaku er niet in te scoren.

De openingstreffer werd uiteindelijk vijf minuten voor het rustsignaal gevonden. Een vrije trap van De Bruyne belandde op het hoofd bij Lukaku, die met een goede kopstoot voor 0-1 zorgde.

In de tweede helft kantelde de wedstrijd volledig en had België geen vinger meer in de pap. Na een uur spelen werd het eerste waarschuwingsschot al afgevuurd door Oleksandr Zinchenko, die de paal raakte.

In de 66ste minuut viel de gelijkmaker. Koni De Winter werd slecht aangespeeld, waardoor Oleksiy Gutsulyak kon overnemen. Hij stormde alleen op Courtois af en rondde op koelbloedige wijze af: 1-1. Daarna ging het snel voor Oekraïne.

De 2-1 viel een kwartier voor tijd, toen Belgie volledig zoekgespeeld werd en Vladyslav Vanat kon binnenschieten. Enkele minuten later liep de schade nog verder op. Courtois tastte mis na een voorzet van Zinchenko, waardoor Ilya Zabarnyi van dichtbij kon afronden: 3-1.