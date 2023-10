BelgiÃ« plaatst zich voor EK na benauwde zege; Bakayoko na 17 minuten gewisseld

België plaatst zich voor EK na benauwde zege; Bakayoko na 17 minuten gewisseld

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 22:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:08

België is volgend jaar definitief aanwezig op het EK in Duitsland. De ploeg van bondscoach Domenico Tedesco trof in Oostenrijk een tegenstander van formaat, maar won wel in Wenen met 2-3. Dodi Lukébakio was de grote man aan de zijde van de Rode Duivels met twee treffers, terwijl ook Romelu Lukaku op het scorebord verscheen. PSV'er Johan Bakayoko viel in en werd na zeventien minuten weer naar de kant gehaald, toen de 0-3 voorsprong, mede door rood voor Amadou Onana, bijna uit handen werd gegeven. België is niet meer te achterhalen door nummer drie Zweden; Oostenrijk maakt nog altijd een uitstekende kans op kwalificatie.

Aan de kant van Oostenrijk had bondscoach Ralf Ragnick basisplaatsen in huis voor twee voormalig Ajacieden: Maximilian Wöber en Florian Grillitsch. Ex-PSV'er Phillipp Mwene was er wegens een blessure niet bij, net als onder meer David Alaba, Marko Arnautovic en Michael Gregoritsch. In de 5-4-1-formatie van het Alpenland moest debutant Manprit Sarkaria als eenzame spits voor de goals zorgen. Bakayoko moest het bij België doen met een reserverol, daar Tedesco de voorkeur gaf aan Lukébakio. Hij stond net als Jérémy Doku en spits Lukaku in de aanval. Loïs Openda was de meest aanvallend ingestelde middenvelder, terwijl het centrale verdedigingsduo bestond uit twee ex-Eredivisionisten: Jan Vertonghen en Wout Faes.

In een uitverkocht Ernst Happel Stadion was Oostenrijk in de openingsfase de bovenliggende partij. Zo zag Matz Sels, de goalie der Belgen, een kopbal net naast gaan en liet ook Grillitsch zich zien, maar zijn poging vloog over het doel. Kevin Danso kwam eveneens dicht bij een treffer. Ook zijn kopbal vloog over het doel.

België was in de openingsfase nergens te bevinden, wat de treffer van Lukébakio des te verrassender maakte. Vanaf rechts stoomde hij op richting doel en was hij zijn Oostenrijkse tegenstander te snel af. Al vallend schoof hij met links knap binnen: 0-1. Toch bleef Oostenrijk de bovenliggende partij en was het aan Sels te danken dat het geen tegentreffer hoefde te slikken. De goalie van RC Strasbourg redde op schoten van Sarkaria en tweemaal Patrick Wimmer.

België liet zich halverwege de eerste helft eindelijk weer eens zien. Het afstandsschot van Amadou Onana bleek echter een prooi voor Alexander Schlager. Het was een klein wonder dat Oostenrijk voor rust niet scoorde, ook omdat Philipp Lienhart over kopte en Xaver Schlager over schoot.

Binnen het kwartier na rust was het duel beslist. Lukébakio zorgde allereerst voor de 0-2, door na een passje van Yannick Carrasco uit een vrije trap via een Oostenrijks been de korte hoek te vinden. Lukaku verscheen drie minuten later ook op het scorebord. De spits van AS Roma schoot met links raak uit een counter, al mocht hij Doku daarvoor bedanken. De winger van Manchester City stak vrijwel het hele veld over voor hij zijn beslissende pass gaf.

Het duel leek beslist, maar Oostenrijk wist toch nog terug in de wedstrijd te komen. Allereest wist Konrad Laimer van afstand en via de binnenkant van de paal raak te schieten. De problemen werden groter voor België na de tweede gele kaart voor Onana én de aansluitingstreffer van Marcel Sabitzer, die een penalty benutte na hands van Arthur Theate.

Bakayoko viel vlak voor de 1-3 van Laimer in, maar na de twee tegentreffers én de rode kaart van Onana besloot Tedesco hem naar de kant te halen voor Arthur Vermeeren. Het talent van Royal Antwerp liet zich direct gelden door Grillitsch dusdanig te hinderen, dat de middenvelder van TSG Hoffenheim in kansrijke positie niet tot een goed schot kwam. Muhammed Cham liet in blessuretijd nog na alsnog voor de 3-3 te zorgen, doordat Vertonghen de reddende engel bij de Belgen was.