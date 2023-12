België opgeschrikt door horrorblessure: ‘Zoek de beelden niet op’

Vrijdag, 1 december 2023 om 12:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:30

Het Conference League-duel tussen KAA Gent en Zorja Loehansk (4-1) is donderdagavond overschaduwd door een zware blessure bij Paul Nardi. De doelman van Gent liep een open beenbreuk op en schreeuwde het uit van de pijn.

Het duel tussen Gent en Loehansk was zeventig minuten oud, toen Nardi ernstig geblesseerd raakte. Zonder dat er er een tegenstander in de buurt was - de keeper trapte een bal weg - ging het vreselijk mis voor de 29-jarige Fransman.

“We zijn blij dat we doorgaan, alweer. De spelers hebben hun job gedaan. Maar daar moeten we niet te veel over praten. Er is geen sprake van euforie. Er is zelfs geen sprake van blijdschap", sprak Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck na afloop.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is onwezenlijk. Iedereen beseft dat wat vandaag gebeurd is, simpelweg verschrikkelijk is. Ik draai meer dan vijftig jaar mee, sinds mijn kindertijd, en dat had ik nog nooit meegemaakt. Een been dat breekt, zonder contact. Zonder impact. En dan gebeurt dat met een superprof, die leeft voor zijn sport. Die werkt aan zijn lichaam."

Nardi schreeuwde het uit van de pijn en trok meteen zijn shirt over het hoofd. De Franse goalie werd per ambulance afgevoerd. "Bespaar uzelf een slechte nacht en zoek de beelden niet op. Ze zijn niet van het netvlies te branden", aldus Het Nieuwsblad.

"De gedachten van de hele ploeg, de hele staf, iedereen binnen AA Gent, zijn bij Paul”, aldus Vanhaezebrouck. "Ik heb nog iets tegen hem proberen te zeggen, maar hij was zo aan het afzien. Het is onwezenlijk. Ik heb zelf ook dingen meegemaakt, maar nooit iets dat zo erg is."

Vanhaezebrouck hoopt het beste voor zijn pupil. "Eenmaal in het ziekenhuis ben je meestal in goede handen en gaan ze over tot verdoving. Wat medici kunnen, is fenomenaal. De geweldige dokters in het UZ (Universitair Ziekenhuis, red.) zijn tot heel veel in staat. Dit is voor hen een uitdaging om dat been goed te krijgen zodat Paul terug zijn profcarrière kan hervatten."