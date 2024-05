België onthult EK-selectie met creatieve speurtocht: zeker 5 namen zijn gevonden

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de bekendmaking van de Belgische EK-selectie.

Dinsdag wordt de EK-selectie van België om 10.00 uur officieel bekendgemaakt, maar daags voor de onthulling zijn er door heel België al kunstwerken van spelers te vinden die sowieso meegaan. Zo is het gezicht van Kevin De Bruyne gespot in Drongen, staat Jan Vertonghen op een sporthal in Tielrode en is een kunstwerk van Romelu Lukaku te vinden in Bornem.

Verder is het meespelen van Yannick Carrasco, die gespot werd in Vilvoorde, en Youri Tielemans (Sint-Pieters-Leeuw) ook al zeker. Achter de deelname van Axel Witsel en Toby Alderweireld, die officieel al afscheid namen bij de Rode Duivels, staat nog een groot vraagteken.

???????? ???????? calling. ??? Watch the boss' press conference on Tuesday at 10AM on YouTube, https://t.co/p4YAhTplX1 of the RBFA APP. pic.twitter.com/XigdUu9lSH — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 27, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties