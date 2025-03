België levert mede dankzij rake omhaal van Romelu Lukaku topprestatie en herstelt 3-1 nederlaag tegen Oekraïne

België heeft zich zondagavond verzekerd van lijfsbehoud in de A-league van de Nations League. De Rode Duivels hadden een zeer moeilijke opgave, daar het heenduel met Oekraïne met 3-1 verloren ging. Dankzij twee goals van Romelu Lukaku en een treffer Maxim De Cuyper herstelde de ploeg van bondscoach Rudi Garcia zich volledig: 3-0.

België - Oekraïne 3-0 (4-3)

Het duurde lang voordat België een doorbraak wist te vinden, ondanks dat de druk op het doel van Andriy Lunin continu hoog was. Uiteindelijk viel de openingstreffer in de 70ste speelminuut: Maxim De Cuyper zorgde op aangeven van Jeremy Doku voor de 1-0.

De tweede treffer viel enkele minuten later al. Kevin De Bruyne bediende met een voorzet op maat Lukaku, die vervolgens met een omhaal voor de bevrijdende 2-0 zorgde. Het werd nog spectaculairder, want Lukaku tekende in de 86ste speelminuut de beslissende 3-0 aan.