België blundert met verkeerde volkslied; Lukaku vertolkt heldenrol

Zondag, 19 november 2023 om 18:23 • Laatste update: 18:32

De spelers van Azerbeidzjan keken zondagavond verbaasd om zich heen op het moment dat het volkslied van het land zou moeten worden afgespeeld in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Door een blunder werd niet het volksland van Azerbeidzjan, maar dat van Zweden afgespeeld. Romelu Lukaku, de aanvoerder van België, zette de fout direct recht.

De Azerbeidzjaanse spelers maakten aanvankelijk geen duidelijk protest tegen het Zweedse volkslied. Eerst werd het Belgische volkslied nog afgespeeld, maar Lukaku kreeg aan het eind daarvan door dat er iets mis was.

In Brussel wordt er even aan de verkeerde knoppen gedraaid ?? Azerbeidzjan hoort niet het eigen volkslied..#ZiggoSport #EURO2024 #BELAZE pic.twitter.com/TFw5bVpiiR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 19, 2023

De spits van AS Roma liep naar de zijlijn om te overleggen met officials. Lukaku stond erop dat eerst het juiste volkslied voor de tegenstander afgespeeld zou worden, voordat de EK-kwalificatiewedstrijd van start kon gaan.

Tijdens het duel kende Lukaku overigens minder mededogen met Azerbeidzjan. Op aangeven van Jérémy Doku kopte de aanvaller in de zeventiende minuut binnen: 1-0. Bij winst is België zeker van winst in Groep F en stijgen de Rode Duivels bovendien naar Pot 1 bij de loting.