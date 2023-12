Belgen verrichten bekerloting op bijzondere manier: niet met de hand, maar...

Vrijdag vond de loting voor de kwartfinales van de Belgische Croky Cup plaats. Dat gebeurde op een iets andere manier dan gebruikelijk. Waar de balletjes met de namen van de clubs normaliter door een mens uit een kom worden gehaald, werd de loting deze keer gedaan door een grijpmachine.

De loting vond plaats in de Gamestate in Antwerpen. Dat is een gamehal waar je verschillende spellen kunt doen, bijvoorbeeld op spelcomputers of racesimulators.

Speciaal voor de loting stond er in Antwerpen echter ook een grote gele grijpmachine, met het logo van Croky er groot op. Dat is namelijk de belangrijkste sponsor van het bekertoernooi.

De grijpmachine werd bediend door Mohamed Messoudi, assistent-trainer van Westerlo. Op de vraag van de presentator of hij een beetje een gamer is, antwoordde Messoudi lachend: “Nee, echt niet. Dus ik houd mijn hart vast of dit allemaal goed gaat.”

In de grijpmachine lagen zakjes Croky-chips. Daarbovenop stond een kom met balletjes daarin. Het lukte Messoudi niet altijd om meteen een balletje te pakken, maar na een minuut of zeven was de loting bekend.

AA Gent neemt het in de kwartfinale van het Belgische bekertoernooi op tegen Club Brugge, terwijl het Brusselse Union Sint-Gilloise stadsgenoot RSC Anderlecht ontvangt. De winnaar van die twee duels spelen tegen elkaar in de halve finale.

De andere kwartfinales bestaan uit KV Oostende – RWD Molenbeek en OH Leuven – Royal Antwerp. Mocht Mark van Bommel met Antwerp winnen in Leuven, dan treft hij de winnaar van Oostende – Molenbeek in de halve finale. De kwartfinales vinden medio januari plaats.

