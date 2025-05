Mario Engels heeft zijn contract bij Heracles Almelo met twee jaar verlengd, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 31-jarige Duitser had een aflopend contract bij de ploeg uit Overijssel. Engels heeft sinds de zomer van 2023 al 67 wedstrijden voor Heracles gespeeld.

Engels laat in het persbericht van Heracles weten blij te zijn met de contractverlenging. “Ik voel me thuis bij de club en heb het hier goed naar mijn zin. We hebben een leuke groep en de club heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de faciliteiten. Ook mijn band met de fans is erg goed.”

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma is ook content met de prestaties van de aanvaller. “Mario is een aanvaller die continu dreigend is en veel energie in wedstrijden legt. Met name zijn wereldgoal tegen Ajax (3-4 voor de Amsterdammers, red.) zal elke Heraclied voor altijd bijblijven.”

Dit seizoen kwam Engels 32 keer in actie voor de Heraclieden. Tijdens deze optredens maakte hij drie doelpunten en gaf hij vijf assists. Over twee seizoenen staat de teller op acht doelpunten.

Heracles staat momenteel twaalfde in de Eredivisie. Met nog drie wedstrijden te gaan is het gat naar plek zestien Willem II tien punten, waardoor de Almeloërs gehandhaafd zijn. De ploeg van trainer Erwin van de Looi heeft ook nog een kans op play-offs voor Europees voetbal. De afstand naar plek negen bedraagt drie punten.

Engels kwam in de zomer van 2017 voor het eerst naar Nederland. De Duitser maakte de overstap van Slask Wroclaw in Polen naar Roda JC Kerkrade. Hier speelde hij twee seizoenen voor de Koempels.

Na een jaar in Duitsland bij SV Sandhausen keerde hij terug in Nederland bij Sparta Rotterdam. Hier speelde hij twee seizoenen tot hij in de winter van 2022 naar Tokyo Verdy in Japan ging. Dit werd een avontuur van slechts een half jaar. Na zijn periode in Azië trok hij naar Heracles.