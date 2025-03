Belangrijke speler ontbreekt op training Ajax voor duel met PSV; Wijndal en Rasmussen keren terug

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft de meeste spelers weer terug op de training ter voorbereiding op de Eredivisie-topper tegen PSV. Zo keerden de internationals terug van hun respectievelijke interlandverplichtingen en zijn Owen Wijndal en Christian Rasmussen weer beschikbaar. Een belangrijke naam ontbreekt nog altijd: Wout Weghorst.

Donderdag werd de eerste training afgewerkt met alle teruggekeerde internationals. Onder meer Jordan Henderson, die met WK-kwalificatieduels speelde, en Jorthy Mokio, die debuteerde in de nationale ploeg van België, lieten zich zien op De Toekomst.

De belangrijkste afwezige was - zo blijkt uit trainingsbeelden van Ajax - Weghorst, die oorspronkelijk zes weken nodig zou hebben om te herstellen van een gebroken teen. De kans is erg klein dat hij op tijd fit is voor de wedstrijd tegen PSV, terwijl het onmogelijk lijkt om te starten.

Weghorst speelde tot dusver een cruciale rol voor Ajax in de Eredivisie, waarin hij in 793 speelminuten liefst 7 keer scoorde en 2 assists verzorgde. De spits is samen met Davy Klaassen de tweede clubtopscorer achter Kenneth Taylor, die 8 doelpunten noteerde in de competitie.

Goed nieuws voor Farioli is dat Wijndal en Rasmussen wel weer beschikbaar zijn. Het tweetal kampte de afgelopen weken met uiteenlopende blessures, maar daar zijn zij volledig van hersteld.

Verder zal de Italiaanse keuzeheer tegen PSV zeker niet kunnen beschikken over Anton Gaaei, die in het duel met AZ een directe rode kaart kreeg. Hij is geschorst en wordt hoogstwaarschijnlijk vervangen door Lucas Rosa.

Koploper Ajax geniet momenteel een voorsprong van zes punten op achtervolger PSV. De ontmoeting eerder dit seizoen werd door de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA met 3-2 gewonnen.