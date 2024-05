Belangrijke eis wordt ingewilligd: Kuijt gaat Pro League in met Beerschot

Dirk Kuijt is ook volgend seizoen de trainer van Beerschot, zo maakt de promovendus bekend. De afgelopen weken heersten er geluiden van een vertrek van de 43-jarige oefenmeester, maar die kunnen dus de prullenbak in. Kuijt tekent een contract tot volgend jaar zomer, met de optie voor een extra jaar.

Kuijt loodste Beerschot dit seizoen met een kampioenschap naar de Jupiler Pro League, maar zijn aanblijven als trainer was lange tijd allesbehalve zeker. Dit had alles te maken met de bestuurlijke onrust die er heerste binnen de club.

Algemeen directeur Frederic Van den Steen en technisch directeur Gyorgy Csepregi verlieten het schip, minderheidsaandeelhouder Francis Vrancken legde zijn functie als voorzitter neer en stopte als bestuurder.

Na enige positieve gesprekken met eigenaar prins Abdullah, is Kuijt toch overtuigd van de mogelijkheden die er liggen met Beerschot en heeft hij zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract met de optie op een extra jaar. De kansen op het hoogste niveau plus het verbeterde financiële plaatje hebben de trainer overtuigd om te blijven.

Reactie Kuijt

"De afgelopen weken zijn er heel wat gesprekken gevoerd tussen mij en aandeelhouder United World”, vertelt Kuijt op de clubsite. “Ik heb er veel vertrouwen in dat we hier samen verder kunnen bouwen aan een mooi project.”

Kuijt zag een belangrijke eis worden ingewilligd. "Voor mij was het heel erg belangrijk om de staf bij elkaar te houden. De contracten van Dirk Heesen, Frank Magerman en video analist Patrice Pfeiffer liepen af. Hen wilde ik er absoluut opnieuw bij om de continuïteit te garanderen naar de spelersgroep toe."

Hoofdeigenaar prins Abdullah heeft Kuijt met een stevige aanbieding overtuigd van zijn plannen. Ook heeft hij hem een budget beloofd om de ploeg waardig te versterken om in de hoogste klasse geen modderfiguur te slaan.

'Hecht team'

Aandeelhouder United World toont zich content met het verlengde verblijf van Kuijt. “Dirk heeft een hecht team op de mat gebracht in de tweede seizoenshelft. We waren dan ook tevreden met zijn prestaties. We kijken ernaar uit om met Dirk het nieuwe seizoen in te gaan.”

Kuijt stapte vlak na de winterstop in bij Beerschot, waar hij de opgestapte Andreas Wieland opvolgde. De Oostenrijker liet zijn contract ontbinden, vanwege onder meer een gebrek aan vertrouwen in de clubleiding.

Op het moment van instappen van de Katwijkse oefenmeester stond Beerschot bovenaan in de Challenger Pro League, het tweede niveau van België. In de tweede fase van het seizoen loodste hij de club verder naar het kampioenschap.

