Belangrijk transferdoelwit bevestigt gesprekken met PSV: 'Het is nog niet rond'

Daniel Peretz is in gesprek met PSV. Dat bevestigt de 24-jarige reservedoelman van Bayern München voor de camera van Sport 5.

In de Allianz Arena ligt Peretz nog tot medio 2028 vast. Bayern München wil de zesvoudig international van Israël graag verhuren.

Ook Peretz vindt dat een goed plan. “Ik wil zelf regelmatig spelen. Dat is de stap die ik wil maken. Ik weet alleen nog niet waarheen.”

“Tot nu toe ben ik alleen maar bezig met het nationale team en concentreer ik mij op de komende wedstrijd. Vanaf woensdag ga ik me bezighouden met mijn toekomst voor volgend seizoen”, vertelt Peretz.

Peretz kijkt niet specifiek naar bepaalde competities. “Ik kijk vooral naar de club en hoe het voelt. Binnen een paar weken hoop ik meer duidelijkheid te krijgen en neem ik de beslissing die voor mij het beste is.”

Peretz krijgt de vraag of hij in gesprek is met PSV. “Dat klopt, maar het is ook normaal in het voetbal. Het is nog niet rond. Er is nog niets zeker. We zullen zien wat er deze transferperiode gebeurt.”

Voormalig PSV’er Eran Zahavi heeft reeds advies gegeven aan Peretz. “Hij zei alleen maar goede dingen en was heel positief.”