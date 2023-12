Bekerduel tussen PSV en FC Twente wordt na veel vertraging afgelast

Het duel tussen PSV en FC Twente in de TOTO KNVB Beker is afgelast. Er zou om 21:00 uur afgetrapt worden in het Philips Stadion, maar door de hevige regenval is het veld onbespeelbaar geworden. Mogelijk wordt de wedstrijd ingehaald op 10 januari.

PSV-FC Twente is afgelast. — Rik Elfrink (@RikElfrink) December 21, 2023

