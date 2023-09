Bekende naam uit het tennis baalt enorm van Gerard Piqué

Dinsdag, 12 september 2023 om 21:00 • Jordi Tomasowa

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka heeft zijn ongenoegen geuit tegenover Gerard Piqué. De 38-jarige tennisser neemt momenteel namens Zwitserland deel aan de groepsfase van de Davis Cup Finals. Het landentoernooi werd de afgelopen jaren georganiseerd in samenwerking met Kosmos Tennis, dat eigendom van Piqué is.

Piqué investeerde vijf jaar geleden flink in het landentoernooi en sinds de toetreding van Kosmos onderging het evenement een enorme metamorfose. Het leidde al tot flink wat kritiek. Spelers beweerden dat de charme steeds meer aan het verdwijnen was door de nieuwe opzet. Wawrinka, de huidige nummer veertig van de wereld, spreekt zich nu ook uit. Waar Davis Cup-wedstrijden vroeger thuis en uit werden afgewerkt, wordt de groepsfase nu enkel in Manchester gespeeld, waardoor Zwitserland het in een nagenoeg leeg stadion tegen Frankrijk opneemt.

Doordat topspelers het toernooi regelmaat overslaan, komen er nog amper bezoekers op de Davis Cup af. Het landentoernooi ging in 2018 eigenlijk een samenwerking voor 25 jaar aan met Kosmos Tennis. Begin dit kalenderjaar werd echter bekendgemaakt dat de David Cup de samenwerking met het bedrijf van Piqué al na vijf jaar gaat beëindigen. Het gebrek aan support deed zich voelen, daar Wawrinka zijn enkelpartij van de Fransman Ugo Humbert met 4-6, 4-6 verloor.