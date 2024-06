‘Weghorst, Brobbey en Zirkzee zijn geen serieuze alternatieven voor Memphis'

Behoudt Memphis Depay zijn basisplek? ‘Wout Weghorst, Brian Brobbey en Joshua Zirkzee zijn geen serieuze alternatieven’

Wie er dinsdagavond bij Oranje in de punt van de aanval moet starten, is inmiddels een nationale discussie geworden. Memphis Depay wist de eerste twee groepsduels op het EK niet zijn gewenste niveau te halen, waardoor de kritiek op zijn persoon is toegenomen. Wim Kieft behoudt echter het vertrouwen in de dertigjarige Oranje-international.

In zijn column voor De Telegraaf stipt Kieft aan dat het Nederlands elftal tevreden mag zijn met vier punten uit de eerste twee groepswedstrijden. Ook noemt hij het knap dat Oranje tegen een aanvallend sterk Frankrijk de nul heeft weten te houden.

Kieft vindt het ‘nergens op slaan’ dat er nu een discussie is opgestart dat Wout Weghorst dinsdag dan maar tegen Oostenrijk in de spits moet beginnen. “Die heeft niet de kwaliteiten om het Nederlands elftal aanvallend te dragen.”

Ook in Brian Brobbey ziet Kieft geen geschikt alternatief. “Van hem moet je überhaupt afwachten of hij het niveau aan kan en niet geblesseerd raakt. Tot dusver heeft hij zich nooit op het niveau van een EK of bij Ajax in de Champions League bewezen. Los daarvan is hij blessuregevoelig en de enige Oranje-international die er tot dusver in Duitsland een paar dagen uit is geweest wegens een hamstringkwetsuur."

Joshua Zirkzee is het laatste alternatief voor Koeman, maar ook bij hem zet Kieft zijn vraagtekens. “Hij schijnt het goed te doen op trainingen, maar dat zegt niet alles en soms zelfs weinig tot niets. Aan het eind van het seizoen was hij geblesseerd en na twee weken vakantie plukte Koeman hem weg bij Mickey Mouse in Amerika. Zal die dan het verschil maken?”

In de ogen van Kieft zijn er op het moment simpelweg geen alternatieven die Memphis in de punt van de aanval kunnen vervangen en blijft de ervaren international met zijn ‘pure individuele klasse’ te belangrijk voor Oranje. De columnist schrijft dat Nederland geen kanshebber voor winst van het EK is, omdat de grote titelfavorieten als Duitsland, Spanje, Portugal en Frankrijk veel meer individuele kwaliteiten hebben.

