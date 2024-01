Been vraagt Slot op de man af of Feyenoord nog winteraankopen gaat presenteren

Arne Slot verwacht tijdens de laatste anderhalve week van de winterse transferwindow geen aankopen bij Feyenoord te verwelkomen. Dat laat de 45-jarige oefenmeester weten voorafgaand aan het Eredivisie-duel met Vitesse.

“Die aanleiding heb ik op dit moment niet”, antwoordt Slot, wanneer Mario Been hem bij ESPN vraagt of Feyenoord bezig is met het inlijven van nieuwe spelers. Dennis te Kloese (algemeen én technisch directeur, red.) is wel met een aantal dingen bezig geweest.”

“Tot op heden lijken die deals alleen geen doorgang te vinden”, geeft de oefenmeester aan. "De winterse tranferwindow is nog zo’n tien dagen open. Je weet nooit of er nog versterkingen komen. Enkele spelers van ons zijn niet al te goed bezig op de Afrika Cup en de Azië Cup, dus wellicht dat we ook wel uit die hoek de versterkingen kunnen verwachten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ramiz Zerrouki, Yankuba Minteh, Alireza Jahanbakhsh en Ayase Ueda zijn momenteel allen met hun land actief op de Afrika Cup dan wel de Azië Cup en zijn voorlopig dus niet inzetbaar voor Feyenoord. Vooral Minteh moet vrezen voor vroege uitschakeling op het eerstgenoemde toernooi, aangezien hij de eerste twee groepsduels met Gambia verloor.

Slot weer fit

Slot zat de afgelopen week ziek thuis, maar is fit genoeg om zondagmiddag op de bank te zitten tijdens het competitieduel met Vitesse. Zo ging er vrijdag een streep door de voorbereidende persconferentie. Eerder deze week miste de oefenmeester daardoor ook al de nieuwjaarsreceptie van de regerend landskampioen.

“Ik ben wel fit, maar ik heb astmatische bronchitis', legt de trainer voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vitesse uit. “Dus als ik ergens last van heb, slaat dat op mijn luchtwegen. En ik ben ook een trainer die veel praat, die combinatie helpt niet.”

“Als trainer doe je er alles aan om niet één minuut te missen. De dokter zei alleen: ‘Nu moet je echt weggaan, want dit is niet goed voor jezelf en niet goed voor je omgeving.’ Maar ik was er vrijdag en zaterdag weer bij. En ik heb de bespreking kunnen doen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties