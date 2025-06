Beelden van training Corinthians zeggen alles over het besluit van Memphis Depay

Corinthians heeft op X beelden gedeeld van de groepstraining van zaterdag. Het was de grote vraag of Memphis Depay zich zou melden, want hij dreigde zijn werkzaamheden (tijdelijk) neer te leggen als er geen oplossing zou komen voor de betalingsachterstand die de Braziliaanse club heeft bij de Oranje-international.

Afgelopen woensdag liet de 31-jarige spits aan Corinthians weten dat hij niet langer wilde spelen als de club zijn betalingsverplichtingen niet zou nakomen. Memphis zou namelijk nog 900.000 euro tegoed hebben van zijn werkgever.

Het grootste probleem voor Memphis was niet de betalingsachterstand, maar het gebrek aan communicatie vanuit Corinthians. Er werd volgens de aanvaller niet proactief gewerkt aan en gecommuniceerd over een oplossing.

Inmiddels is de club het gesprek aangegaan met Memphis, die al 215.000 euro van de openstaande schuld ontvangen zou hebben. Uit de trainingsbeelden blijkt dat de eerste compensatie voldoende is om Memphis voorlopig tevreden te stellen, want hij is zaterdag wel verschenen.

De geldsom die hij heeft ontvangen komt voort uit een vergoeding voor de portretrechten. Het restant van de schuld moet betaald worden vanwege de bonus die Memphis kreeg voor het winnen van het staatskampioenschap.

Wanneer de spits van het Nederlands elftal het resterende bedrag zal ontvangen, is allerminst duidelijk. De routinier ligt tot 31 december 2026 vast in Brazilië.

De selectie kwam zaterdag bijeen om zich voor te bereiden op de hervatting van het seizoen in de Série A. Op 14 juli neemt Corinthians het in een thuiswedstrijd op tegen Red Bull Bragantino.