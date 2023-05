Beelden: Romeo's (politie) in Feyenoord-outfit spannen samen voor aanhouding

Zondag, 14 mei 2023 om 21:16 • Laatste update: 22:10

De politie is zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig tijdens het feest ter ere van het kampioenschap van Feyenoord in de Rotterdamse binnenstad, zo blijkt uit beelden op Twitter. De ME treedt met groot machtsvertoon streng op tegen feestvierders die zwaar vuurwerk afsteken, maar de politie mengt zich middels zogeheten Romeo's ook onzichtbaar tussen het publiek.

Journalist Owen O'Brien is zondag aanwezig in Rotterdam en doet op Twitter verslag van de gebeurtenissen. De journalist deelt beelden van een aanhouding die verricht wordt door Romeo's die zich verkleed hebben als doodgewone Feyenoord-aanhanger. Zo kunnen ze zich ongestoord tussen het publiek mengen. Zodra een raddraaier in beeld komt, vormen ze plots een groepje om een aanhouding te kunnen verrichten, zo is ook te zien op de beelden van O'Brien.

Sinds de coronademonstraties vanaf de zomer van 2020 gaat het op social media regelmatig over Romeo's. Jaap Timmer, hoogleraar Politiegeweld aan de VU legde eerder aan de NOS uit waarom Romeo's door de politie worden ingezet. “Opruiers, raddraaiers, lui die openlijk geweldplegen en vernielen en dergelijke, het is de taak van de aanhoudingseenheid om die er tussenuit te trekken.” De hoogleraar geeft hiervoor twee reden. “Eén ze plegen strafbare feiten en twee: het kan ook de temperatuur wat verlagen in de menigte zodat die lui niet meer opruien.”

