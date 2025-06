Beelden: Quincy Promes landt op Schiphol

Quincy Promes is vrijdagavond aangekomen op Schiphol en daarna direct vastgezet. Op beelden van Nu.nl is te zien dat de privéjet met daarin de Nederlandse voetballer landt op het vliegveld.

Promes stapte na aankomst direct in een busje van de Koninklijke Marechaussee. Mensen die kwamen kijken konden hem niet zien.

Kort na de landing reden er twee busjes van de Marechaussee weg. Promes zat in een van die busjes.

De Nederlander is veroordeeld tot zevenenhalf jaar cel wegens het neersteken van zijn neef (achttien maanden) en zijn betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne (zes jaar).

In welke gevangenis Promes komt te zitten, is nog niet duidelijk. “Hij gaat in ieder geval niet naar de penitentiaire inrichtingen in Vught of Zaanstad, is de verwachting, omdat daar medeverdachten van hem gedetineerd zijn”, schreef John van den Heuvel van De Telegraaf vrijdagmiddag.