Beelden onthullen waarom Feyenoord een hele dure rode kaart kreeg na afloop van historisch Champions League-duel met AC Milan

Givairo Read kreeg na afloop van de historische Champions League-ontmoeting tussen AC Milan en Feyenoord een rode kaart, al wist de regie niet echt helder in beeld te brengen waarom de jongeling die prent kreeg. Nieuwe beelden van Ziggo Sport bieden echter uitsluitsel.

Het werd een flinke smet op een anderzijds vlekkeloze en historische avond voor Feyenoord. Read, die dit seizoen een uitstekende ontwikkeling kent in Rotterdam-Zuid, kreeg na afloop een rode kaart toegewezen door arbiter Szymon Marciniak.

Na afloop was er onduidelijkheid over de waarom-vraag, maar beelden van Ziggo Sport duiden de argumenten van Marciniak een stuk beter. Read schoot de bal na het laatste fluitsignaal van dicht bij tegen de benen van een AC Milan-speler.

Rafael Leão ging vermoedelijk verhaal halen bij de jonge rechtsback, want de Portugese aanvaller werd bestraft met een gele prent. Pascal Bosschaart baalt er van, maar wil niet ingaan op zijn mening over de beslissing van Marciniak.

"Ik heb het niet gezien", zei de interim-trainer op de persconferentie na afloop. "Ik begreep van de scheidsrechter dat hij de bal tegen een speler van AC Milan aanschoot, maar ik begreep van Read dat hij eerst een duw kreeg."

"Dus ik kan er niet heel veel over zeggen, maar dat het een smetje is, is wel duidelijk", besluit de papierloze oefenmeester, die ook na zijn derde wedstrijd op rij nog ongeslagen is als (tijdelijke) hoofdtrainer van Feyenoord.