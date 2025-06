Beelden: Nederlandse amateurwedstrijd ontaardt in massale vechtpartij op het veld

In Assen is zaterdagavond een massale vechtpartij uitgebroken op het sportcomplex van Achilles 1894 in Assen, zo melden verschillende media waaronder RTV Drenthe.



Zaterdagavond stond een rechtstreeks duel om promotie op het programma tussen WKE ‘16 uit Emmen en het Friese FC Surhústerfean. De wedstrijd werd gespeeld op neutraal terrein in Assen, waar het na het laatste fluitsignaal volledig mis ging.



WKE ‘16 stond bij rust nog 3-1 voor, maar vergooide de voorsprong volledig in de tweede helft. Invaller Albert Nijboer maakte laat in het duel de 3-3 en de 3-4 namens FC Surhústerfean, waarna hij volgens RTV Drenthe de tegenstander provoceerde.





Nijboer werd vervolgens achtervolgd door enkele spelers van WKE ‘16 en ook supporters betraden na afloop het veld, waarbij op beelden te zien is hoe enkele rake klappen worden uitgedeeld.

De Friezen gaan dus ten koste van de Emmenaren een klasse hoger spelen. Of de massale vechtpartij nog een staartje gaat krijgen, is vooralsnog onbekend. In het artikel van RTV Drenthe staan nog scherpere en duidelijkere beelden van de gebeurtenissen.