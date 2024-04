Beelden: man die Feyenoord-bus filmt opgepakt, zijn zoontje barst in huilen uit

Het optreden van de mobiele eenheid in Rotterdam roept vraagtekens op bij voetbalsupporters. Op beelden die snel rondgaan op onder meer X is te zien dat een man zondagmiddag na de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (6-0) werd opgepakt door de politie bij het filmen van de spelersbus van Feyenoord.

De spelersbus van de Rotterdammers werd begeleid door een ME-bus van de politie. Op het korte filmpje is te zien hoe drie ME'ers plots uitstappen om de man met de telefoon in de hand naar binnen te sleuren.

Een jongetje dat erbij is, vermoedelijk het zoontje van de man, raakt in paniek door de politieactie en barst in huilen uit. Vervolgens besluit de ME om ook het jongetje mee te nemen in de bus.

