Beelden: Henderson geland in Amsterdam; medische keuring bij Ajax op komst

Jordan Henderson is geland in Nederland om zijn transfer naar Ajax af te ronden, zo valt te zien op een foto die journalist Mike Verweij van De Telegraaf deelt via X. De 33-jarige controleur is met teammanager Herman Pinkster onderweg naar de medische keuring. Henderson lijkt op korte termijn zijn handtekening te zetten onder een meerjarig contract in de Johan Cruijff ArenA.

Henderson landde donderdagmiddag vlak na 13:30 uur op Luchthaven Schiphol. De Engelsman vloog met een privéjet en is inmiddels met teammanager Pinkster onderweg naar zijn medische keuring. “Gezien de fitheid van Henderson lijkt die check geen problemen op te leveren”, aldus Verweij in zijn artikel. Wel meldt de journalist een ander obstakel.

GELAND ?? Jordan #Henderson zet voet aan de grond op Schiphol-Oost en rijdt met teammanager Herman Pinkster van #Ajax naar de medische keuring. Collega @Karlijn_B was er bij. Zo meer op de website van De @telegraaf. pic.twitter.com/ABYC6yuvvl — Mike Verweij (@MikeVerweij) January 18, 2024

Henderson moet nog wachten op zijn werkvergunning. Waar Ajax hoopte dat de routinier zondag zou kunnen debuteren in het thuisduel met RKC Waalwijk, moet de Nederlandse recordkampioen nog even wachten op zijn entree. “De procedure neemt een week tot twee weken in beslag.”, schrijft Verweij.

Een onbekende gebruiker op X deelt ook bewegende beelden van Henderson, onderweg naar de auto van Pinkster. De medische keuring bij Ajax gaat donderdag plaatsvinden, waardoor de Engelsman zich hoogstwaarschijnlijk snel Ajacied mag noemen. Henderson gaat vermoedelijk voor 2,5 jaar tekenen.

