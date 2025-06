Voor Cristiano Ronaldo werd het allemaal even teveel na het laatste fluitsignaal van Portugal - Spanje. De gewisselde superster zag vanaf de bank hoe zijn teamgenoten de strafschoppenserie en dus Nations League wonnen, waarna hij zijn emoties even niet de baas was.

Op beelden die zijn gemaakt door journalist Florian Plettenberg is te zien hoe Ronaldo niet durft te kijken naar de allesbeslissende strafschop van Rúben Neves. De middenvelder prikte raak en door de misser van Álvaro Morata even daarvoor won Portugal voor de tweede keer de Nations League.

Toen Ronaldo doorhad dat Neves raak had geschoten, werd hij onmiddellijk geknuffeld en zakte hij uit vreugde door zijn knieën. De aanvaller van Al-Nassr bleef een tijdje met zijn gezicht naar het gras gericht, alvorens hij opstond en er oerkreet uitgooide.

Ronaldo was tijdens de wedstrijd bepalend voor Portugal, met de 2-2 in de 61ste minuut. Daarna werd niet meer gescoord, waarna de penaltyserie de kant van Portugal op viel. Lees hier het wedstrijdverslag van Portugal - Spanje.