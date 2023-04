Beelden: biergooier FC Groningen in gezicht geslagen en dan afgevoerd

Zaterdag, 22 april 2023 om 22:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:05

Het Eredivisie-duel tussen FC Groningen en NEC werd zaterdagavond bij een 0-0 stand definitief gestaakt. Een supporter gooide in de achttiende minuut een beker bier tegen grensrechter Joris Westhof aan. Op beelden is te zien dat de desbetreffende supporter van een andere fan in de Euroborg een corrigerende tik kreeg voordat hij werd afgevoerd.

Nadat een van zijn assistenten werd geraakt door een beker bier hield scheidsrechter Richard Martens zich aan het nieuwe protocol van de KNVB en besloot de wedstrijd definitief te staken. Na het incident werd op de tribune al direct ingegrepen. Een supporter, waarschijnlijk de gooier, werd door een groot aantal beveiligers afgevoerd. Hij kreeg hierbij een corrigerende tik van een andere fan. “Dat was een behoorlijke tik”, zei analist Kees Kwakman in de studio van ESPN op het momenten dat de beelden langskwamen, terwijl Hugo Borst sprak over een ‘ouderwetse lijfstraf’.

#fcgroningen biergooiertje wordt ff ouderwets bestraft door een beveiliger. pic.twitter.com/MoC9Xgua3e — Iriedaily94 (@iriedaily94) April 22, 2023

Wouter Gudde, algemeen directeur van Groningen, noemde het definitief staken van het Eredivisie-duel ‘dramatisch’. “Ik heb een schermpje vlak bij me staan en zag op de beelden dat de grensrechter geraakt werd”, zei hij voor de camera van ESPN "Volgens mij zei onze trainer Dennis van der Ree het net goed: er zitten twintigduizend mensen in het stadion en er is één iemand die zich niet kan gedragen en het verziekt.”

"Ik zat net in de scheidsrechterskleedkamer en daar werd ook gezegd: in je sporthart wil je gewoon doorspelen. Maar nu niks doen en dan zeggen: het was maar een glas, ik voel er geen pijn van...", vervolgde Gudde. "Waar ligt dan de volgende grens?", vraagt de directeur zich hardop af. "De regels zijn duidelijk: je moet je gedragen in een stadion. Als je dat niet kunt, ga dan weg en kom niet meer terug."

“Ik ben er eigenlijk een beetje stil van en kan het haast niet geloven", gaf NEC-trainer Rogier Meijer aan voor de camera van ESPN. "Het liefst wil je gewoon doorspelen, maar de regels zijn duidelijk. Het is zonde dat de wedstrijd door één halvegare moet stoppen.” Groningen-trainer Dennis van der Ree baalde eveneens. "Ik had het gevoel dat we er lekker in zaten. Als één iemand dan dit doet, is dat gewoon klote. Maar ik snap het wel, want het zijn de regels."

FC Groningen - N.E.C. is (tijdelijk) gestaakt: het duel is stilgelegd nadat de grensrechter wordt geraakt ??#gronec pic.twitter.com/SY1IW3zhrJ — ESPN NL (@ESPNnl) April 22, 2023