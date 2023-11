Beelden: amateurwedstrijd in Den Haag mondt uit in massale vechtpartij

Zondag, 5 november 2023 om 13:49 • Laatste update: 14:07

Een voetbalwedstrijd in Den Haag is zaterdagmiddag flink uit de hand gelopen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Op beelden is te zien hoe supporters en spelers van vierdeklassers en stadgenoten GDA en BMT elkaar te lijf gaan. De politie heeft twee mensen gearresteerd. Er raakte één iemand gewond.

De aanleiding van het incident is nog niet duidelijk. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel en pas na het laatste fluitsignaal ging het mis in Den Haag. Op een video is te zien dat mannen elkaar achterna rennen tot op de parkeerplaats en daar met elkaar op de vuist gaan.

GDA-trainer Robin Den Dulk reageert na afloop van het incident tegenover het AD. “Ik had al een woordenwisseling met Enrico de Haas (speler BMT, red.). Dat had ik niet moeten doen, maar ik had in de rust al mijn excuses aangeboden.”

De trainer van de uitploeg heeft geen idee waarom het duel na afloop zo escaleerde. “Ik kreeg zelf ook diverse dingen naar mijn hoofd geslingerd, maar de wedstrijd was niet eens zo onsportief.”

Den Dulk noemt de sfeer buiten het veld 'dreigend’. “Gelukkig was de politie snel ter plekke en konden we het sportpark veilig verlaten. Het is vreselijk dat enkele supporters zich zo gedragen. Dit hoort niet bij voetbalclubs. Ik voel me hier niet prettig bij.“

Zondag was Den Haag weer het toneel voor voetbalgeweld. Bij amateurclub HMSH ging het wederom mis. Het AD schrijft dat een speler een snee in zijn gezicht zou hebben opgelopen door de gevechten en dat de wedstrijd is stilgelegd.

Bij het incident op zondag heeft de politie geen aanhoudingen verricht. Ook de aanleiding voor deze vechtpartij is vooralsnog niet bekend.