Beelden: amateurvoetballer geeft bodycheck en krijgt vijf maanden schorsing

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 13:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:00

Umran Zambak, amateurvoetballer bij DETO uit Vriezenveen, is door de KNVB voor vijf maanden geschorst naar aanleiding van de rode kaart die hij recentelijk ontving in de wedstrijd tegen TVC'28. Bij DETO heerst grote verbazing over de lengte van de schorsing.

Trainer Mark Looms snapt weinig van de schorsing, zo vertelt hij tegenover Tubantia. "We wisten niet wat we hoorden. Wat hij heeft gedaan keur ik niet goed, maar we hadden een schorsing van hooguit vier wedstrijden verwacht. Niet vijf maanden."

Het incident vond plaats op 23 september, toen de twee ploegen het in de plaatselijke derby tegen elkaar opnamen. TVC'28 won uiteindelijk met 2-1, maar het meest besproken moment was ongetwijfeld de rode prent in de slotfase van het duel.

Op de beelden is te zien hoe Zambak een speler van TVC'28 opwacht en vervolgens een bodycheck tegen de rug geeft. De tegenstander gaat gelijk naar de grond en blijft langere tijd liggen. Zambak wordt ondertussen belaagd door andere TVC'28-spelers.

"Nogmaals: we praten niets goed", vervolgt Looms. "Maar voor een kopstoot of slaan krijg je een minder hoge straf dan voor dit. De speler zelf was helemaal ontdaan en in paniek toen de schorsing bekend werd. Hij had eerder al zijn excuses aangeboden, de speler van TVC'28 die de bodycheck kreeg deed het duel erna ook al weer mee.”

Zambak speelt pas sinds dit seizoen voor DETO, maar staat niet bekend om dergelijke acties. "Dit is de eerste keer dat hem zoiets overkomt, hij is eigenlijk nog nooit eerder geschorst geweest”, vertelt zijn trainer.

DETO overweegt nog om bij de Nederlandse voetbalbond in beroep te gaan tegen de schorsing. "Het is allemaal heel vers, we moeten nog in overleg. Als de schorsing zo blijft is het seizoen voor hem eigenlijk al voorbij. En hij mag helemaal niets. Niet trainen, geen bardienst draaien, hij wordt nu totaal onterecht weggezet als crimineel.”