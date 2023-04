Beau de Boer post ludieke TikTok-vakantievideo over ‘het geld’ van vader Frank

Donderdag, 20 april 2023 om 20:19 • Laatste update: 20:22

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Frank de Boer is met onder meer zijn dochter Beau de Boer op zonvakantie, zo blijkt uit een TikTok-video van laatstgenoemde. De dochter van de voormalig Oranje-bondscoach post een ludiek filmpje vanuit de vakantievilla, die blijkbaar door vaderlief is bekostigd. "Wanneer je vader nog steeds de familievakantie betaalt en jij al in de twintig bent", schrijft Beau bij de video, met het bijpassende Money, Money, Money van ABBA.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.