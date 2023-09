BBC maakt tactiek van ‘bange’ Erik ten Hag met de grond gelijk

Woensdag, 6 september 2023 om 15:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:16

Manchester United-manager Erik ten Hag heeft in Engeland te maken gekregen met hevige kritiek na het verlies tegen Arsenal van afgelopen weekeinde. The Red Devils gingen afgelopen zondag met 3-1 onderuit in het Emirates Stadium en bij de BBC zijn ze totaal niet te spreken over de tactiek van Ten Hag.

Arsenal-legende en BBC-expert Paul Merson maakt zich zorgen over het Manchester United van Ten Hag. “Zij zijn op deze manier echt mijlenver verwijderd van een titelrace”, zegt Merson. “Natuurlijk heeft Manchester City een voorsprong op iedereen, maar United komt niet eens in de buurt.” Ook vorig seizoen waren de uitwedstrijden het grootste probleem van The Reds: daarin werd geen enkele keer gewonnen van een club uit de top negen. Ook dit seizoen verloor United allebei haar uitwedstrijden.

Merson kraakt de manier waarop United haar uitwedstrijden benadert. “Ze zijn veel te voorzichtig. Ze gaan de wedstrijd in om hem in ieder geval niet te verliezen, niet om hem te winnen”, verklaart hij vol onbegrip. “Wanneer je tegenstanders doelpunten maken, moet je er toch zelf ook een keer voor gaan. Ik denk dat de manager wat meer moet durven, dat hij zijn spelers wat meer moet laten durven”, gaat hij verder. “Nu is het gewoon slap countervoetbal.”

Ten Hag ging afgelopen zondag met 3-1 onderuit tegen Arsenal door twee goals in blessuretijd. Volgens de Twentse oefenmeester lag dat voornamelijk aan de arbitrage en aan een gebrek aan geluk. Hij was niet ontevreden met het spel van zijn ploeg. Merson probeerde ook nog iets positiefs uit het optreden van United te halen: “Rasmus Højlund zag er goed uit, maar dat was voor twintig minuten. Ik heb Mykhailo Mudryk bij Chelsea ook ooit twintig minuten goed zien spelen, daar heb ik daarna niks meer van gezien.”