Bayern wint na indrukwekkend eerbetoon aan Beckenbauer van Hoffenheim

Bayern München heeft zijn eerste wedstrijd na de winterstop in winst omgezet. Der Rekordmeister won in eigen huis moeizaam met 3-0 van TSG Hoffenheim. Jamal Musiala zorgde al vroeg in de wedstrijd voor de openingstreffer en was ook twintig minuten voor tijd trefzeker. Harry Kane bepaalde de eindstand. Voor de aftrap vond er een bijzonder indrukwekkend eerbetoon plaats aan de onlangs overleden clubicoon Franz Beckenbauer. Een minuut stilte werd voorafgegaan aan een groots applaus. Bayern staat dankzij de zege één punt achter koploper Bayer Leverkusen. Hoffenheim staat zevende.

Aan de kant van Bayern begon Matthijs de Ligt in de basis. Het was de eerste basisplaats voor de Oranje-international sinds 1 november vorig jaar, toen hij in het bekerduel met FC Saarbrücken een lelijke knieblessure opliep. Noussair Mazraoui ontbrak wegens zijn deelname aan de Afrika Cup met Marokko, terwijl Kim-min Jae afwezig was in verband met de Azië Cup. Bij Hoffenheim stond Wout Weghorst in de spits naast Maximilian Beier. Ex-Ajacied Florian Grillitsch was één van de drie centrumverdedigers.

Emotional moments before kick off as part of the tribute to one of world football's biggest icons, Franz Beckenbauer. Rest in peace, Kaiser! pic.twitter.com/gtVqR4Lqnm — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 12, 2024

Hoffenheim toonde vanaf het begin zijn aanvallende intenties, wat de defensie van Bayern regelmatig zenuwachtige momenten opleverde. Zo kregen zowel Beier als Andrej Kramaric schietkansen, die allebei onbenut bleven. Beide spelers schoten over. Bayern begon wat meer aan te dringen en nadat enkele hoekschoppen onbenut bleven, was het in minuut 18 alsnog raak. Musiala ontving een slim passje in de zestien en schoot fraai raak in de korte hoek: 1-0.

Beide ploegen werden in het restant van de eerste helft gevaarlijk, al werd het beste spel niet getoond. Hoffenheim bleef regelmatig gevaarlijk opduiken voor de neus van Manuel Neuer, die opgelucht ademhaalde toen Anton Stach wild over schoot op aangeven van Pavel Kaderábek. Aan de andere kant van het veld kwam met met name Raphaël Guerreiro dicht bij de tweede treffer van de avond. De Portugees zag Oliver Baumann knap redding brengen.

Tien minuten na rust dacht Bayern op 2-0 te komen. Kane legde af op Müller, die de verre hoek vond. Uit de herhaling bleek echter dat de Engelsman zich in buitenspelpositie bevond toen hij de pass ontving. Bayern wilde het duel snel beslissen en kwam tot tweemaal toe zeer dichtbij. Allereerst schoot Musiala van afstand op de paal, terwijl Müller net niet goed uitkwam met zijn stappen om de rebound binnen te werken.

De marge bleef dus één, waardoor Hoffenheim vertrouwen kon blijven houden in een resultaat. De verdediging van Bayern stond niet goed toen Beier zijn volgende kans van de wedstrijd kreeg. De spits kopte vanaf nog geen twee meter op doel, maar vond Manuel Neuer op zijn pad. De doelman moest opnieuw ingrijpen toen Kramaric zomaar in vogelvrije positie voor zijn neus op dook. De Kroaat schoot veel te slap in. Daar bleef het niet bij. Beier werd door lucht gedekt in de zestien en zag zijn volley tegen de lat uiteenspatten.

De teleurstelling was dan ook enorm toen Musiala aan de andere kant wel raak schot. De creatieveling zette de aanval zelf op en schoof eenvoudig binnen na een één-tweetje: 2-0. Mocht er nog iets van hoop zijn geweest bij Hoffenheim, dan verdween die na de rode kaart voor Grischa Prömel. Hij ging op de voet staan de ingevallen Mathys Tel en mocht na zijn tweede gele prent gaan douchen. De 3-0 hing nog in de lucht en die viel in blessuretijd. Kane kreeg iets te veel ruimte en schoot via de handschoen van Baumann raak.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties