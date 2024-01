Bayern overweegt toe te slaan en na Kane wederom speler van Tottenham te halen

Bayern München overweegt Eric Dier in januari over te nemen van Tottenham Hotspur, zo meldt Fabrizio Romano vrijdag. De 29-jarige verdediger van de Engelsen stond afgelopen zomer ook al in de nadrukkelijke belangstelling van der Rekordmeister, maar bleef toen op zijn post in Londen. Dier is ‘één van de interessantste kandidaten’ voor Bayern, voegt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports toe.

Bayern heeft meerdere verdedigers op het oog in januari en heeft nog geen knopen doorgehakt. Thomas Tuchel heeft Dier de afgelopen dagen ‘geanalyseerd’ met de clubleiding van de Duitse topclub en die analyse blijkt goed te zijn bevallen. De 49-voudig international is fysiek sterk en kan als centrale verdediger, rechtsback en defensieve middenvelder uit de voeten. Dat spreekt de club erg aan.

Dier wil de overstap naar Bayern graag maken, zo klinkt het. Tottenham is op zijn beurt bereid om de Engelsman te laten vertrekken, maar wel pas als het zelf een nieuwe centrale verdediger heeft aangetrokken. The Spurs hebben reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Radu Dragusin van Genoa. Beide clubs moeten er wel nog uitkomen. De Italiaanse club houdt naar verluidt vast aan de vraagprijs van 30 miljoen euro; Tottenham wil vooralsnog niet hoger gaan dan 25 miljoen euro.

Met een vertrek van Dier zou er een einde komen aan liefst negen jaar bij Tottenham. De Engelsen namen de rechtspoot in de zomer van 2014 voor vijf miljoen euro over van Sporting Portugal, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Dier was jarenlang een belangrijke spil in het elftal van Mauricio Pochettino en ook onder José Mourinho, Nuno Espírito Santo en Antonio Conte kon hij doorgaans op veel minuten rekenen.

Onder Ange Postecoglou krijgt de verdediger annex middenvelder echter nauwelijks speeltijd. De teller staat dit seizoen pas op 198 speelminuten, verdeeld over 4 Premier League-wedstrijden. Slechts één keer begon Dier in de basis in de competitie. In oktober werd duidelijk hoe ongelukkig de Engelsman met zijn situatie in Londen is toen hij zich weer op de club meldde na de interlandbreak.

“Jullie hoeven me niet te filmen hoor”, zei Dier toen hij de gang op kwam en het mediateam opmerkte. “Jullie gaan de beelden toch niet gebruiken.” Een medewerker van de club antwoordde: “Kom op, we zullen je in de compilatie stoppen.” Die beelden deden pijn bij veel Tottenham-supporters, zo was te lezen op X. “Dit heeft mijn dag verpest. Iemand die altijd zoveel voor de club heeft gegeven wordt zo gemakkelijk opzij geschoven", klonk het onder meer.

Harry Kane

Na 364 wedstrijden voor the Spurs lijkt een definitief afscheid dus dichterbij dan ooit voor Dier, die zich – mocht Bayern zich daadwerkelijk gaan versterken met de Engelsman – in München kan voegen bij ex-teamgenoot Harry Kane. De twee speelden jarenlang samen bij Tottenham en de Engelse nationale ploeg. Kane maakte afgelopen zomer voor 95 miljoen euro de overstap naar der Rekordmeister.

De aanvoerder van Engeland is historisch goed begonnen aan zijn tijd in Duitsland. Na 22 wedstrijden staat de teller inmiddels op liefst 25 doelpunten en 8 assists. Bayern staat na vijftien competitieduels op de tweede plaats, vier punten achter koploper Bayer Leverkusen. De ploeg van Tuchel heeft wel één wedstrijd minder gespeeld. De Duitsers eindigden in de groepsfase van de Champions League overtuigend op de eerste plaats. Lazio is in de achtste finale de tegenstander.

