Bayern overstijgt ‘magische grens’ en dient laatste bod op Harry Kane in

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 15:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:13

Bayern München heeft Tottenham Hotspur een ultimatum gesteld inzake de transfer van Harry Kane. Dat melden meerdere gerenommeerde media, waaronder Fabrizio Romano en The Telegraph. Tottenham-voorzitter Daniel Levy moet uiterlijk middernacht laten weten of hij zijn sterspeler wil verkopen. Zo niet, schakelt Bayern door naar alternatieven.

Bayern heeft inmiddels een allerlaatste bod op Kane ingediend. Volgens Sky Deutschland bedraagt dat meer dan honderd miljoen euro inclusief bonussen. Dinsdag meldde The Athletic nog dat het gat tussen vraag en aanbod zo'n 29 miljoen euro bedroeg. Nu is dat gat in ieder geval met enkele miljoenen verkleind.

Het blijft echter onduidelijk of Tottenham daar genoegen mee neemt. The Spurs willen Kane het liefst voor de club behouden en zijn contract openbreken. Dat laatste lijkt geen kans te hebben, daar de spits al aangegeven heeft nog maximaal één seizoen in Noord-Londen te willen voetballen. In dat laatste geval wandelt Kane volgend jaar zomer gratis de deur uit.

De clubtopscorer aller tijden van Tottenham kan bij Bayern zo'n 12,7 miljoen euro op jaarbasis gaan verdienen. Dat is is vergelijkbaar met het bedrag dat hij in Londen kan opstrijken als hij zijn contract verlengt. Spurs-eigenaar Joe Lewis heeft zich in ieder geval al neergelegd bij een vertrek van de dertigjarige topschutter. Hij heeft Levy gesommeerd Kane te verkopen.