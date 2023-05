‘Bayern opent gesprekken en gaat voor definitieve vervanger van Lewandowski’

Dinsdag, 2 mei 2023 om 13:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:40

Bayern München heeft eerste gesprekken gevoerd met het management van Randal Kolo Muani, zo meldt Sky Sport Deutschland. Deze gesprekken zouden door zowel Der Rekordmeister als de spits van Eintracht Frankfurt als positief zijn ervaren, al hebben er nog geen concrete onderhandelingen plaatsgevonden. Die Adler zijn inmiddels ook op de hoogte van de interesse vanuit München.

Kolo Muani wordt naast Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Victor Osimhen (Napoli) beschouwd als een potentiële kandidaat om Robert Lewandowski komende zomer definitief te vervangen in Beieren. De Poolse superspits vertrok vorig jaar juli naar Barcelona, waarna Eric Maxim Choupo-Moting het stokje overnam in de Allianz Arena. Bayern mikt naar verluidt volgend seizoen echter op een spits met meer aanzien.

Voorzitter Uli Hoeness zou al groen licht hebben gegeven voor de komst van Kolo Muani. De verwachte transfersom is aanzienlijk lager dan de honderd miljoen euro waarover meerdere malen in Duitse media geschreven is. Kolo Muani beschikt bij Frankfurt over een langdurig contract tot medio 2027 en is bij meerdere Europese topclubs op de radar verschenen. De spits was dit seizoen al goed voor twintig doelpunten in veertig officiële duels.

Kolo Muani is de laatste wedstrijden ook verzekerd van een basisplaats bij Frankrijk. Vorige maand meldde BILD nog dat Kylian Mbappé een serieuze poging gaat wagen om zijn landgenoot naar Paris Saint-Germain te lokken. De twee kennen elkaar van de Franse nationale ploeg, maar als het aan Mbappé ligt wordt de samenwerking uitgebreid naar het clubvoetbal. Afgelopen zomer maakte Kolo Muani transfervrij de overstap van FC Nantes naar Frankfurt. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 65 miljoen euro.