Bayern München ziet alternatief voor geblesseerd duo rondlopen bij Ajax

Bayern München heeft zijn oog laten vallen op Steven Bergwijn, zo melden bronnen dinsdag aan ESPN. De Duitse grootmacht zoekt naar alternatieven voor Kingsley Coman en Serge Gnabry, die met blessures kampen. Bayern heeft zich overigens nog niet officieel gemeld bij Ajax.

Bayern hoopt eerst een deal te kunnen sluiten met Granada, om zo Bryan Zaragoza eerder naar Zuid-Duitsland te kunnen halen. De Spaans international tekende in december een vijfjarig contract in München, maar die verbintenis gaat pas komende zomer in.

Granada heeft voorlopig geen groen licht gegeven, waardoor Bayern naar alternatieven kijkt. Daarbij wordt serieus nagedacht over het tussentijds binnenhalen van Bergwijn. Een eerste bod is echter nog niet neergelegd in de Johan Cruijff ArenA.

Het is nog maar de vraag of Ajax Bergwijn in de slotfase van de winterse transfermarkt naar Bayern wil laten vertrekken, zeker ook met het oog op de topper tegen PSV van aanstaande zaterdag.

Voor Bergwijn is het echter een unieke kans om in de Europese top te gaan voetballen. Bayern bezet de tweede plaats in de Bundesliga en doet nog volop mee om de landstitel. Daarnaast staat der Rekordmeister in de achtste finale van de Champions League tegenover Lazio.

