Bayern München wint ruim aan de hand van recordbreker Kane en uitblinker Musiala

Bayern München heeft zaterdagmiddag een overtuigende zege geboekt op SV Darmstadt 98: 2-5. Trainer Thomas Tuchel zag de ongrijpbare Jamal Musiala tweemaal scoren en een assist afleveren, terwijl Harry Kane voor zijn 31ste competitietreffer tekende. Daarmee werd hij de eerste speler die in zijn debuutseizoen in de Bundesliga dat aantal treffers weet aan te tikken. Bayern verkleint het gat met koploper Bayer Leverkusen voorlopig naar zeven punten; Darmstadt blijft laatste staan.

Aan de kant van Bayern verscheen Matthijs de Ligt aan de aftrap. De Oranje-international vormde centraal achterin een koppel met Eric Dier, terwijl Noussair Mazraoui er vanwege een blessure niet bij was. Voorin werd spits Kane in zijn rug gesteund door Leroy Sané, Thomas Müller en Musiala.

Na een heerlijke dribbel van Musiala kreeg Joshua Kimmich de kans om de score vanuit een moeilijke hoek te openen. De Duits international schoot hard, maar de hoek bleek toch iets te lastig en dus kon doelman Marcel Schuhen redding brengen. Darmstadt presenteerde zich alleraardigst voor rust en kreeg ook de mogelijkheid om voor de eerste treffer van de middag te zorgen.

Mathias Honsak kreeg de nodige ruimte in de zestien en zag zijn inzet licht van richting worden veranderd door Kimmich. Manuel Neuer bracht ternauwernood redding. Aan de andere kant leek Kane op weg naar de 0-1, maar ook hij wist niet te scoren. Leon Goretzka zag zijn poging met buitenkant voet vervolgens een metertje naast gaan.

Aan de andere kant slaagde Darmstadt er toch in om de 1-0 op het scorebord te zetten en dat was met name te danken aan Honsak. De Oostenrijker slalomde langs enkele spelers van Bayern en gaf perfect af op Starke, die met een laag schot in de verre hoek raak schoot. Lang kon Darmstadt echter niet genieten van de voorsprong.

Vlak nadat Kane nog op hopeloze wijze naast kopte, bediende de Engelsman Musiala. Een strak, laag schot in de verre hoek leverde de gelijkmaker op. In de blessuretijd van de eerste helft sloeg Bayern nogmaals toe. Kimmich zette uitstekend door aan de rechterkant en gaf voor op Kane, die van dichtbij voor de Beierse voorsprong zorgde: 1-2. Gescoord werd er niet meer voor rust, al lag dat vooral aan Oscar Vilhelmsson. De Zweedse spits schot van dichtbij keihard tegen de lat en liet zo een reuzenkans onbenut.

Musiala liet zaterdagmiddag al meerdere keren zien te beschikken over een uitstekende dribbel en na een uur spelen bleek hij nog maar eens ongrijpbaar. Ditmaal sneed hij vanaf de rechterkant het zestienmetergebied in en rondde hij met links, door de benen van Schuhen, af: 1-3. Bayern ging op zoek naar de genadeklap, maar ondanks de nodige dreiging kwam die er in eerste instantie niet. Aan de andere kant bracht Vilhelmsson de spanning bijna terug, ware het niet dat zijn schot net langs de voor hem verkeerde kant van de paal vloog.

De beslissing viel twintig minuten voor tijd alsnog en opnieuw was Musiala betrokken bij een doelpunt. De technicus had een heerlijk steekballetje in huis op invaller Serge Gnabry, die de bal met links in de verre hoek schoof: 1-4. Musiala dacht even daarna op schitterende wijze de 1-5 aan te tekenen, maar zijn wippertje eindigde op de lat. Kane deed er alles aan om de rebound binnen te werken, maar miste de bal en kwam hard in aanraking met de paal.

De Engelsman had veel pijn, al kon hij wel zelf van het veld lopen. Hij werd vervangen door Eric Maxim Choupo-Moting. In blessuretijd maakte invaller Mathys Tel er nog 1-5 van, door uit de draai raak te schieten. Het slotakkoord was echter voor Darmstadt. Vilhelmsson schoot met links binnen: 2-5.

