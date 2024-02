‘Bayern München wil grote naam uit Premier League als vervanger van Davies’

Andy Robertson moet Alphonso Davies opvolgen bij Bayern München, zo melden diverse media in Engeland. De 29-jarige linksback van Liverpool wordt gezien als de ideale vervanger van Davies, die een mondeling akkoord zou hebben bereikt met Real Madrid. Robertson ligt op Anfield nog tot medio 2026 vast.

Bayern München houdt rekening met een vertrek van Davies. De 23-jarige Canadees international beschikt bij der Rekordmeister over een contract tot medio 2025, maar is niet van plan die verbintenis te verlengen. Zodoende moet de Duitse grootmacht Davies komende zomer verkopen om nog iets aan zijn vertrek over te houden. Volgens Transfermarkt is de linkspoot 70 miljoen euro waard.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Davies zelf zou al rond zijn met Real Madrid over een transfer in 2024 of 2025. De Madrileense clubleiding wist de pijlsnelle vleugelverdediger in de afgelopen weken te overtuigen om zich bij de Koninklijke te voegen. Davies wil dolgraag onderdeel worden van het droomelftal dat Real Madrid aan het bouwen is. De Spanjaarden moeten wel nog een deal zien te sluiten met Bayern München.

Robertson

De Beierse club is ondertussen al op zoek naar een vervanger van Davies.schreef dinsdag nog dat AC Milan-linksback Theo Hernández de droomkandidaat is, maar een dag later melden diverse bronnen uit Engeland dat Bayern München inzet op de komst van Robertson.

De 62-voudig international van Schotland moet wel nog overgehaald worden om de stap van de Premier League naar de Bundesliga te maken. Bayern München denkt dat Harry Kane een belangrijke rol kan spelen om Robertson te overtuigen. De Engelse topspits bewandelde afgelopen zomer namelijk hetzelfde pad.

Daarnaast geeft de Engelse media het plan van Bayern München een kans van slagen, daar Liverpool komende zomer begint aan een nieuw hoofdstuk. Manager Jürgen Klopp, onder wie Robertson uitgroeide tot publiekslieveling in Liverpool, vertrekt na dit seizoen bij the Reds. Het valt niet uit te sluiten dat een aantal sterkhouders van Liverpool eveneens openstaan voor een nieuwe uitdaging.

Robertson, die dit seizoen veelvuldig kampt met blessureleed, speelt al sinds 2017 voor Liverpool. Inmiddels staat de teller op 282 officiële duels, waarin de linkspoot goed was voor 9 doelpunten en 64 assists. Met Liverpool won Robertson onder meer de Champions League (2018/19) en Premier League (2019/20). Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 35 miljoen euro.