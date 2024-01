‘Bayern München weigert 60 miljoen te betalen; droomtransfer voorlopig utopie’

João Palhinha hoeft niet te rekenen op een winterse overstap richting Bayern München, zo weet de Duitse tak van Sky Sports vrijdag te melden. De grootmacht uit Zuid-Duitsland weigert voorlopig te voldoen aan de vraagprijs van 60 miljoen euro die Fulham hanteert voor de 28-jarige Portugese middenvelder.

Fulham is voorlopig niet bereid om de vraagprijs te laten zakken, waardoor Bayern geen zaken wil doen met de Londense club. Palhinha bereikte al wel een akkoord met der Rekordmeister, maar dat heeft dus niet geleid tot het ondertekenen van contracten.

Palhinha hoopt volgens Sky nog wel steeds op een transfer richting zijn 'droomclub' Bayern. Arsenal en Liverpool, eveneens in verband gebracht met de Portugees, zijn momenteel geen serieuze opties voor de spelmaker van Fulham, waar zijn contract doorloopt tot medio 2028. The Cottagers hebben daarnaast de optie om de samenwerking met een jaar te verlengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Afgeketste transfer

Bayern was vorig jaar zomer nog heel dicht bij de komst van Palhinha. De Portugees vloog al naar München, doorstond de medische keuring en rondde alle mediaverplichtingen af, maar Bayern wist de middenvelder niet voor de Duitse transferdeadline in te schrijven. Hierdoor ging de transfer van 65 miljoen euro niet door.

Fulham wilde Palhinha namelijk niet kwijtraken zonder dat het een vervanger wist te strikken. De Londenaren trachtten op het allerlaatste moment nog Scott McTominay weg te plukken bij Manchester United, maar dat bleek tevergeefs.

Palhinha bleef dus bij Fulham, waar hij in 20 duels tot dusver 2 keer wist te scoren. Daarnaast stelde hij een ploeggenoot eenmalig in staat om te scoren. Palhinha scoorde vorig jaar augustus tegen Arsenal, waardoor Fulham in de slotfase alsnog een punt uit het vuur sleepte (2-2).

De spelmaker uit Portugal blijft ondertussen hopen op een akkoord tussen Fulham en Bayern. Palhinha is vrijdagavond overigens bankzitter in de thuiswedstrijd tegen Rotherham United in de derde ronde van de FA Cup.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties