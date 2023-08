Bayern München voert gesprekken en wil Ryan Gravenberch spoedig verhuren

Zondag, 27 augustus 2023 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:03

Bayern München spreekt met Manchester United over een ruildeal waarbij Ryan Gravenberch betrokken wordt, zo meldt BILD zondagavond. Der Rekordmeister wil zich graag versterken met Scott McTominay en wil de Nederlandse middenvelder als ruilmiddel aanbieden. Het zou in beide gevallen gaan om een huurovereenkomst.

Bayern stond aanvankelijk niet te springen om Gravenberch te laten vertrekken, maar een huurdeal is volgens de berichtgeving uit Duitsland absoluut bespreekbaar. McTominay staat in ieder geval hoog op het verlanglijstje en in de gesprekken met the Red Devils wordt nu ook gekeken of Gravenberch bij de deal betrokken kan worden.

Gravenberch is naar verluidt gevleid door de interesse uit Engeland en houdt alle opties in de Premier League open. Liverpool meldde zich in een eerder stadium ook al voor de middenvelder, toen hij uiteindelijk voor 18,5 miljoen euro van Ajax naar Bayer vertrok. The Reds zijn naar verluidt nog altijd geïnteresseerd in Gravenberch, maar het voordeel van een overstap naar Manchester United is dat hij daar herenigd wordt met zijn voormalig trainer Erik ten Hag.

Gravenberch krijgt niet de gewenste speeltijd onder Tuchel en verscheen afgelopen seizoen slechts zes keer aan de aftrap bij Bayern. Tijdens de strijd om de Duitse Supercup en in de eerste speelronde van de Bundesliga tegen Werder Bremen (0-4 winst) bleef hij negentig minuten op de bank, terwijl de middenvelder tegen FC Augsburg (3-1 winst) alleen de laatste tien minuten mee mocht doen.