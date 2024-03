Bayern München verliest van Dortmund en kan titelaspiraties in de ijskast zetten

Bayern München lijkt titelprolongatie in de Bundesliga definitief te kunnen vergeten. Der Rekordmeister verloor zaterdag namelijk met 0-2 van Borussia Dortmund, dat voor het eerst sinds 2014 in de Bundesliga zegevierde bij de rivaal. Koploper Bayer Leverkusen won eerder op de dag na een miraculeuze comeback met 2-1 van TSG Hoffenheim en heeft nu een voorsprong op Bayern van maar liefst dertien punten.

Bij Bayern was er een basisplaats voor Matthijs de Ligt, die in het hart van de defensie werd geassisteerd door Eric Dier. Harry Kane liep een blessure op bij de Engelse nationale ploeg, maar was fit genoeg om te starten tegen Dortmund. Noussair Mazraoui was zoals wel vaker bankzitter. Bij BVB startte Ian Maatsen zoals verwacht als linksback. Donyell Malen zat niet bij de wedstrijdselectie omdat hij geblesseerd uit de interlandperiode met Oranje was gekomen. Sébastien Haller begon op de bank.

Bayern wist dus dat Leverkusen gewonnen had, maar dat zorgde niet voor een flitsende start van de thuisclub. Het was juist Dortmund dat na tien minuten de leiding nam in de Allianz Arena. Julian Brandt stak Karim Adeyemi weg en de linksbuiten schoot vanuit een moeilijke hoek raak. Doelman Sven Ulreich zat er nog wel aan, maar dat was niet voldoende om de 0-1 te voorkomen.

Der Klassiker is los ?? ?????????????? met de openingstreffer voor Dortmund ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 30, 2024

Bayern probeerde zich terug te knokken in de wedstrijd en kreeg voor rust ook kansen. Joshua Kimmich wist geregeld vanaf rechts Kane te bereiken. De aanvalsleider slaagde er echter niet in om de vroege achterstand weg te poetsen. Dortmund, kwartfinalist in de Champions League, bereikte de rust met een minieme voorsprong.

Thomas Tuchel greep halverwege niet in, maar de coach deed dat wel na een uur spelen. Thomas Müller, Leroy Sané en Jamal Musiala maakten plaats voor Mathys Tel, Kingsley Coman en Serge Gnabry. Mazraoui maakte ruim twintig minuten voor tijd zijn opwachting. Een minuut later werd Haller het veld ingestuurd door Dortmund-trainer Edin Terzic. Niclas Füllkrug, die de winnende maakte voor Duitsland tegen Oranje (2-1), mocht gaan rusten.

Bayern incasseerde tien minuten voor tijd een mokerslag. Na een vlotte counter knalde Julian Ryerson de bal in de verre hoek: 0-2. Het leek nog even spannend te worden toen Kane op aangeven van Mazraoui binnenkopte. Na een check bij de VAR werd de 32ste competitiegoal van de Engelsman geschrapt wegens buitenspel. Een comeback bleef dus uit en voor Bayern lijkt de titel definitief uit het zicht te verdwijnen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties