Bayern München verliest mede door aanwinst Laimer: ultieme kans Dortmund

Zaterdag, 20 mei 2023 om 20:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:26

Bayern München lijkt de titel in de Bundesliga zaterdag verspeeld te hebben. De ploeg van Thomas Tuchel kwam in eigen huis nog wel op voorsprong via Serge Gnabry, maar na rust gooide RB Leipzig de titelstrijd op zijn kop dankzij treffers van Konrad Laimer, Christopher Nkunku en Dominik Szoboszlai: 1-3. De treffers van de twee laatstgenoemden vielen uit strafschoppen die veroorzaakt werden door Benjamin Pavard en Noussair Mazraoui. De gelijkmaker van Laimer was daarnaast extra pikant, daar hij volgend seizoen het shirt van Bayern draagt. Borussia Dortmund kan de koppositie weer overnemen van Bayern. Leipzig heeft zich dankzij de uiterst knappe zege geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

Tuchel had in de verdediging een basisplaats in huis voor zowel Mazraoui als Matthijs de Ligt. De twee andere voormalig Ajacieden, Daley Blind en Ryan Gravenberch, moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Tuchel koos verder voor een vijfmansmiddenveld met Joshua Kimmich als controleur. Bij afwezigheid van Eric Maxim Choupo-Moting stond Serge Gnabry in de spits. Aan de kant van Leipzig posteerde trainer Marco Rose André Silva en Christopher Nkunku in de spits. Laatstgenoemde was vorige week nog van grote waarde met twee assists in de slotfase tegen Werder Bremen (2-1). Op het middenveld moesten Dominik Szoboszlai (rechts) en Dani Olmo (links) voor de aanvoer naar voren zorgen.

Leipzig op 1-1 dankzij deze heerlijke knal van Laimer! ?? Gaat Bayern vandaag punten verspelen? ?? ?? https://t.co/qFE4khQGSA#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/kn1YVzniXe — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 20, 2023

Na een relatief afwachtende openingsfase kreeg Bayern na ruim een kwartier spelen de kans op de openingstreffer. João Cancelo bracht de bal zeer fraai bij Jamal Musiala, die op zijn beurt aflegde op Thomas Müller. De routinier stuitte van dichtbij op Janis Blaswich, die goed van zijn kwam. Het doelpunt deed het vertrouwen van Bayern goed en dat leidde tien minuten na de kans van Müller tot de openingstreffer. Na een vlotlopende aanval gaf Müller goed mee aan Gnabry, die verwoestende uithaalde en via de binnenkant van de paal raakschoot: 1-0.

De Allianz Arena dacht al snel de 2-0 te vieren uit, maar kwam bedrogen uit toen bleek dat het schot van Musiala in het zijnet belandde. Leipzig kwam na een half uur plots goed in de wedstrijd en Bayern mocht Sommer bedanken dat het niet gelijk werd. Szoboszlai (volley), Nkunku (schot) en Olmo (kopbal) stuitten allemaal op de Zwitserse goalie. Aan de andere kant kwam Leipzig goed weg toen de geheel vrijstaande Kingsley Coman rakelings naast kopte.

Na rust gebeurde er in eerste instantie weinig. Het tempo lag lager dan in de eerste helft. Bayern hinkte op twee gedachten, terwijl Leipzig de ploeg van Tuchel weinig pijn kon doen. In de 65ste minuut was het plots raak voor Leipzig. De bezoekers profiteerden van de slechte organisatie achterin en braken met vier man uit. De bal werd in eerste instantie niet goed voorgegeven, maar Laimer profiteerde van de overtalsituatie door de rebound knap binnen te schieten. Invaller Gravenberch zag hoe het een kwartier voor tijd hoe de problemen nog groter werden. Benjamin Pavard maakte een overtreding in de zestien en de daaropvolgende penalty werd feilloos benut door Nkunku. In de slotfase veroorzaakte ook Mazraoui een penalty door een handsbal en gooide Szoboszlai het duel in het slot: 1-3.